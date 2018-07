Romy Boomsma openhartig over zwangerschap

De vrouw van Arie Boomsma gaf gisteren op Instagram openhartig antwoord op vragen van haar volgers. En daarmee wil Romy ook meteen een pijnlijk punt aansnijden.

Iemand vraagt zich namelijk af hoe snel Romy zwanger was van zowel Bobby als Mozes. Daar weidt ze graag over uit: ‘Mooi. Dat is namelijk het hele gedeelte dat je niet ziet op social media. Je ziet (meestal) alleen de blije aankondigingen.’

Missed abortion

Vooral door de aandacht van de media was haar eerste zwangerschap namelijk geen pretje. Ze vertelt: ‘Voor ik zwanger werd van Bobby heb ik een ‘missed abortion‘ gehad bij 11 weken, hier kwamen we achter bij de termijnecho. Ondertussen had de media opgepikt dat ik zwanger was en werd Arie steeds gebeld daarover. Dat terwijl wij juist net te horen hadden gekregen dat het mis was.’

Acht maanden

Romy vervolgt: ‘Dit was in februari en in juni was ik zwanger van Bobby. Alles bij elkaar duurde het dus acht maanden voor ik zwanger was van Bobby.’ Bij hun tweede kindje Mozes, ging het een stuk sneller. ‘Bij Mozes hadden we ergens verwacht dat het langer zou duren […], maar was ik meteen zwanger na het laten verwijderen van mijn spiraaltje.’

Beeld: Instagram