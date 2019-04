Huh?! Temptation’s Roger en Laura uit elkaar

Als je van één stel uit Temptation Island niet had verwacht dat ze uit elkaar zouden gaan, dan waren het Roger en Laura wel. Het stel leek ijzersterk en kon het programma moeiteloos overleven. Toch kondigen ze nu aan dat het wel degelijk over is tussen de twee.

Lees ook: Wordt het toch nog spannend? Temptations Roger lijkt toe te geven dat hij is vreemdgegaan

Dat vertelde Roger gisteravond in het programma Temptation Talk. Hoewel de Belg niet precies toelicht wáárom ze een punt achter hun relatie hebben gezet – daarvoor zullen we waarschijnlijk het programma moeten blijven kijken, zucht – geeft hij aan dat de breuk wel na de opnames plaatsvond.

Temptation

Aan de roddelkoningin Michella Kox wil Roger nog wel íets meer kwijt over de breuk. Daar vertelt hij namelijk dat het hem teveel werd in het programma zelf. Ook Laura laat van zich horen in Goedele on Top.”Hij weet niet zo goed meer wat hij wil qua toekomst, waar hij wil wonen, wat hij wil doen met werk. Hij wil even tijd voor zichzelf nemen en alles uitzoeken. En ik heb daar respect voor. Het is natuurlijk niet leuk, maar ja…” Aww!

Bron: Boulevard, Show, Grazia | Beeld: RTL