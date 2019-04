Verdrietig nieuws: Roel van Velzen en vrouw na twintig jaar uit elkaar

Roel van Velzen en zijn vrouw Marloes gaan uit elkaar. Dat heeft de zanger dinsdag via zijn management bekendgemaakt. Het koppel was twintig jaar samen, waarvan acht jaar getrouwd.

De twee hebben de beslissing samen genomen. “Marloes en ik hebben in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. We zijn er de afgelopen tijd achter gekomen dat we als goede vrienden gelukkiger zijn dan als geliefden”, laat Roel weten in een verklaring. “We blijven beiden voor onze twee zoons zorgen en zullen er samen alles aan doen om ze een fantastische jeugd te geven.”

Privacy

Over de precieze reden van de breuk doet de zanger geen uitspraken. “Aangezien dit een persoonlijke situatie is die enkel het gezin aangaat, wordt gevraagd hun privacy te respecteren om deze beslissing in alle rust een plek te kunnen geven”, aldus zijn management.

Buiten de spotlights

Roel houdt zijn gezin meesterlijk goed verborgen op sociale media, maar in onderstaande video vangen we een glimp op van Marloes (en vertelt hij waarom hij zijn kids buiten de schijnwerpers houdt).

Tekst & beeld: ANP