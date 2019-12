Zó lichtte Roel van Velzen zijn kids in over de scheiding: ‘Het snijdt door je heen’

Dat Roel van Velzen (41) door een loodzware periode gegaan is, is inmiddels geen geheim meer. In twee jaar tijd moest hij afscheid nemen van zijn vader én schoonvader, en in april dit jaar strandde het huwelijk van de zanger. Hoewel hij laatst al het een en ander vertelde over zijn scheiding, doet hij nu opnieuw een boekje open. Daarbij vertelt hij bovendien hoe Marloes en hij het nieuws brachten aan hun kinderen Laut Pepijn en Boaz.

Aan AD vertelt Roel er samen met zijn ex alles aan gedaan te hebben om hun huwelijk te redden, maar helaas mocht het niet baten. “Het glipte door onze vingers”, aldus de zanger over de periode waarin hij en Marloes elkaar kwijt leken te raken. De twee besloten destijds in relatietherapie te gaan, maar dat bleek onvoldoende. “Ik heb zo veel geleerd over mezelf. Meer communiceren, durven uitzoeken wat je voelt. Ik heb lang gedacht: dat komt wel weer goed. Maar je moet aan de slag.” Uiteindelijk bleek de koek toch echt op. “Ik heb geleerd dat we gelukkiger zijn als we niet iedere dag in elkaars leven zijn”, zei hij er eerder al over.

In therapie

Hoewel de relatietherapie zijn huwelijk niet heeft kunnen redden, zou Roel het andere stellen wél aanraden. “Ik denk dat het je relatie sterker kan maken”, vertelt hij aan de krant. “Als een soort apk-keuring van je relatie.” Volgens de zanger kan het dan ook geen kwaad om al hulp in te schakelen wanneer er nog géén vuiltje aan de lucht is.

Kinderen inlichten

Een van de moeilijkste delen van de scheiding was het inlichten van de kinderen. “Het snijdt door je heen”, geeft de zanger toe. Ook vertelt hij over het moment waarop hij en Marloes het nieuws brachten. “We zaten in het weekend ’s morgens op de bank met z’n vieren. Dan vertel je dat het niet aan hen ligt. Dat we nooit stoppen van hen te houden. Er was verdriet, we hebben gehuild. We zeiden ook dat dit niet betekent dat we elkaar nooit meer zien. We zijn daarna naar de dierentuin gegaan, maar ook naar het nieuwe huis van mijn ex. Om duidelijk te maken dat het echt zo is.”

Gescheiden ouders

Roel heeft zelf ook gescheiden ouders; zijn vader en moeder gingen uit elkaar toen hij een jaar of vijf/zes was. Hoe hij dat te horen kreeg? “Harmonieus”, kan de zanger zich herinneren. “Ik heb er ook geen trauma aan overgehouden. Ik heb gezien hoe belangrijk het is om als ouders goed contact met elkaar te houden en respectvol met elkaar om te gaan.”

Kids Roel van Velzen

Van Velzen en zijn vrouw Marloes waren twintig jaar samen, waarvan acht jaar getrouwd. De twee zouden “als goede vrienden gelukkiger zijn dan als geliefden” en lieten in april 2019 dan ook weten “in goed overleg” uit elkaar te zijn gegaan. Samen hebben ze twee zoons: Laut Pepijn (7) en Boaz (6). Daarover liet Roel weten in een statement: “We blijven beiden voor onze twee zoons zorgen en zullen er samen alles aan doen om ze een fantastische jeugd te geven.”

Daten

Onlangs biechtte Roel op weer aan het daten te zijn. Veel liet hij er niet over los, behalve dat het “gezellig” is. Hij zei daarnaast het liefdesgeluk niet via een datingapp te zoeken. “Een heleboel van mijn vrienden zeiden: ‘wij gaan je natuurlijk wel op Tinder zetten’”, aldus Roel. “Een bevriende collega van mij zat op Tinder en die moest continu uitleggen dat hij het écht was. Daar geloof ik dus niet in.”

