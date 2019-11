Roel van Velzen voor het eerst openhartig over scheiding na relatie van 20 jaar

Roel van Velzen (41) en zijn inmiddels ex-vrouw Marloes maakten in april bekend na een relatie van 20 jaar uit elkaar te gaan. Daarnaast verloor de zanger ook nog zijn schoonvader én vader in de afgelopen twee jaar, waardoor hij door een loodzware periode ging.

Roel vertelt openhartig over deze moeilijke tijd in de talkshow van Beau van Erven Dorens (48). Hij geeft toe dat het op dat moment lastig was om nieuwe muziek te maken. “Als je muziek wil maken, moet je wel een bepaalde ‘state of mind‘ hebben”, verklaart de zanger. “Ik zat op slot.”

Therapie

Voorafgaand aan de scheiding zijn Roel en zijn vrouw nog in therapie geweest. “Toen ik leerde om erover te praten, merkte ik dat de geest uit de fles was en dat er allemaal liedjes uitkwamen.” En hoewel het heeft gezorgd voor een boost in zijn carrière, bleek de koek privé toch echt op. “Ik heb geleerd dat we gelukkiger zijn als we niet iedere dag in elkaars leven zijn.”

Vriendschap

Er zijn dan ook no hard feelings, want de twee hebben nog altijd een mooie vriendschap. “Het was niet goed genoeg om te zeggen: ‘Goh, dan worden we maar samen oud’. Maar we hebben ook kunnen vaststellen dat we niet meer bij elkaar kunnen zijn.” Het voormalig stel heeft nog steeds contact. “Ze stuurde me nog: ‘Succes vanavond bij Beau’.”

Twee zoons

Begin april maakte Van Velzen via zijn management bekend dat zijn huwelijk voorbij was. “Marloes en ik hebben in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. We zijn er de afgelopen tijd achter gekomen dat we als goede vrienden gelukkiger zijn dan als geliefden”, liet Roel destijds weten in een verklaring. De zanger is twintig jaar samen geweest met Marloes, waarvan acht jaar getrouwd. Samen hebben ze twee zoons: Laut Pepijn (7) en Boaz (6). Daarover liet hij weten: “We blijven beiden voor onze twee zoons zorgen en zullen er samen alles aan doen om ze een fantastische jeugd te geven.”

