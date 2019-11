Roel van Velzen is weer aan het daten: ‘Het is gezellig’

Roel van Velzen (41) en zijn inmiddels ex-vrouw Marloes maakten eerder dit jaar, na een relatie van twintig jaar, uit elkaar te gaan. Onlangs deed hij voor het eerst een boekje open over de scheiding, nu vertelt hij weer helemaal klaar te zijn voor de liefde en zelfs al aan het daten te zijn.

De zanger laat niet veel los over zijn dateleven, behalve: “Het is gezellig”. In de ochtendshow van 100% NL zegt hij daarnaast het liefdesgeluk niet via een datingapp te zoeken. “Een heleboel van mijn vrienden zeiden: ‘wij gaan je natuurlijk wel op Tinder zetten'”, zegt Roel, die daar zelf niet zo’n heil in ziet. “Een bevriende collega van mij zat op Tinder en die moest continu uitleggen dat hij het écht was. Daar geloof ik dus niet in.”

Heftige periode

Sinds kort lukt het hem ook weer om te werken aan nieuwe muziek. “Ik had even wat dingen om op een rijtje te zetten”, legt de zanger uit. “Eerst ging mijn vader dood, dat was pittig. Hij was mijn muzikale klankbord. En in april ben ik gescheiden. Dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten, dus dan is het fijn om even minder te moeten. Het maken van nieuwe muziek duurde daarom eventjes.”

Twee zoons

Van Velzen en zijn vrouw Marloes waren twintig jaar samen, waarvan acht jaar getrouwd. De twee zouden “als goede vrienden gelukkiger zijn dan als geliefden”. Samen hebben ze twee zoons: Laut Pepijn (7) en Boaz (6). Daarover liet Roel weten in een statement: “We blijven beiden voor onze twee zoons zorgen en zullen er samen alles aan doen om ze een fantastische jeugd te geven.”

Bron & beeld: ANP