Duidelijke taal: Rodney Sneijder neemt het op voor broer Wesley in roerige periode

Wesley Sneijder gaat door een behoorlijk lastige periode na de breuk met Yolanthe. Gelukkig staat zijn familie nog altijd voor 100 procent achter de voetballer en steekt broertje Rodney Sneijder hem nog eens een extra hart onder de riem.

“I’ve got your back, always and forever“, schrijft Rodney bij een foto van hem en Wesley op Instagram. Hiermee laat hij duidelijk merken niet mee te gaan in alle geruchten omtrent de breuk tussen Yolanthe en Wesley.

Bliksemafleider

Momenteel doet de ronde dat Wesley samen zou zijn met voormalig GTST-ster Gaby Blaaser, terwijl in eerste instantie Rodney werd gelinkt aan de actrice. Al vrij snel zong het rond dat dit een afleidingsmanoeuvre zou zijn en de blondine een affaire zou hebben met de ex van Yolanthe.

Bevestiging

Na een lange radiostilte verbrak Wesley Sneijder deze onlangs abrupt. In een bericht op Instagram bevestigde hij dat hij en Yolanthe (34) inderdaad uit elkaar zijn en dat hij alle roddels meer dan zat is. “Ik ga niet meer aardig doen over alle bullshit die mensen zeggen over mij en Yolanthe. Laat mij heel duidelijk zijn: ja we zijn al een tijdje niet meer samen, nee we zijn nog steeds niet gescheiden.” Wesley zegt dat hij veel fouten heeft gemaakt binnen zijn huwelijk, maar dat het niemand wat aangaat. Hij neemt het op voor zijn vrouw.

