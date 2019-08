Rodanya onthult geslacht van kindje tijdens grootse reveal-party

Rodanya (21) heeft in een nieuwe video op haar YouTube-kanaal het geslacht van haar nog ongeboren kindje bekendgemaakt. De nieuwbakken influencer, die haar ‘roem’ dankt aan het saaiste seizoen ‘Temptation’ ooit, maakte daar een enorm spektakel van.

Lekker over de top

De onthulling werd groots gevierd in een zaal vol familie en vrienden, onder wie Temptation-vriendin Demi. Papa in spé Morgan is overigens in geen velden of wegen te bekennen op het feest. In de overdadig versierde ruimte stond onder meer een grote boog met ballonnen en bloemen, en pilaren met daarop stylish verantwoorde zoetigheden. Voor de gasten waren er talloze soorten taart (écht HEMA) en volop ander eten geregeld. De aanwezige kinderen konden zich prima vermaken op een springkussen.

En het wordt een…

Voor het bijzondere onthullingsmoment werd een gigantische doos vol met ballonnen in de kleur van het geslacht van het kindje aangerukt. Omringd door de aanwezigen tilde Rodanya de deksel van de doos op, waarna haar verraste familie en vrienden flink uit hun dak gingen. Bekijk onderstaande video vanaf minuut 23.35 voor het moment suprême.

Lees ook

Dus tóch een ‘Temptation’-baby: Rodanya onthult alsnog vader van kindje

Baby daddy

Onlangs maakte de ex-Temptation kandidate via Instagram bekend in verwachting te zijn. Wie de vader van het kindje was, liet ze in het midden, “want het was aan hem om dat bekend te maken”. Toch onthulde Rodanya vorige week de naam van de baby daddy: haar ex Morgan, met wie ze het Temptation-avontuur aanging. Hun relatie leek de ultieme relatietest in eerste instantie te hebben overleefd, totdat thuis bleek dat Rodanya over de streep was gegaan met verleider Danicio.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: YouTube | Beeld: Still