Robinson-update: Jody Bernal reageert op deelnamegeruchten en dít is de 4e kandidaat!

De Robinson-geruchtenmolen draait op volle toeren sinds de makers van het programma zijn begonnen met het delen van mysterieuze video’s van de deelnemers van komend seizoen. Onder andere zanger en dj Jody Bernal wordt verdacht van deelname en heeft daar nu voor het eerst op gereageerd. Verder hebben de video van de video kandidaat voor je in de aanbieding en wij denken zéker te weten wie dat is.

Kan niet missen

We beginnen met Jody. Gisteren deelden wij de eerste geheimzinnige beelden waarvan we vermoeden dat hij degene is die we zien. Het kapsel van de mystery man lijkt namelijk op dat van Jody, hij liet een aantal dansmoves zien (Jody is dj = muziek = dansen = 1+1=2) en we spotten vaag een aantal tattoos op z’n handen, nét zoals Jody heeft. Kan niet missen, zou je denken.

Gesnapt!

In een video heeft Jody nu laten weten dat hij “er niks over kan zeggen”. We horen het je denken: ‘Noemen jullie dit een reactie? Hij zegt helemaal niets’. Klopt, maar juist doordat hij zegt “ik ‘kan’ er niks over zeggen’, zegt hij eigenlijk een heleboel. Want als hij niet mee zou doen, zou hij dat natuurlijk prima kunnen melden. Daarnaast maakt zijn gestotter (yes, je bent gesnapt!) een hoop duidelijk, vinden wij.

Hé, waar hebben we dat eerder gehoord?

En dan nu de kersverse beelden van de nieuwste kandidaat, waarvan wij de identiteit al denken te weten. Wij zetten ons geld in op… cabaretier en presentator Steven Brunswijk, ook wel bekend als Braboneger. Waarom? In het filmpje zien we een donkergetinte man en Bossche bol kopen. Die huidskleur en het bekende gebakje uit de Brabantse stad Den Bosch lijken alles al duidelijk te maken. Voor wie nog twijfelt: de caissière die hem het taartje overhandigt, zegt: ‘En wel gewoon betalen, hè?’. En waar hebben we die tekst nou eerder gehoord…?

Bekijk de nieuwe Robinson-video én het eerdere ‘gewoon betalen’-fragment hieronder and judge for yourself:

