Robin Martens vindt deelname It Takes 2 enger dan Dance Dance Dance

Nu de alleskunner meedoet aan het tv-programma It Takes 2, lijkt het bijna alsof er niets is wat Robin Martens niet kan. Acteren, dansen, zingen: ze doet het allemaal. En goed ook. Maar dat betekent niet dat de 26-jarige het doodeng vindt om op het podium te staan.

Lees ook: Zorgen om ‘te dunne’ Robin Martens na bikinifoto

De ex GTST-soapie zegt zingen dan ook het engst van allemaal te vinden. Veel enger dan haar deelname aan Dance Dance Dance bijvoorbeeld. ‘Met dans en acteren voel ik me wel zeker. Maar zingen is het engst, omdat dat het meest kwetsbaar is. Als je zingt heb je eigenlijk het gevoel alsof je in je blootje staat. Het klinkt heel gek, maar zeker op zo’n groot podium.’

Enthousiast

Toch zette de actrice zich zichtbaar over haar angsten heen en zei ze ‘ja’ toen ze gevraagd werd om samen met onder andere Marieke Elsinga en Bert van Leeuwen mee te doen aan It Takes 2. ‘Ik stond zeker te springen om mee te doen. Als mijn personage Rikki in GTST heb ik al wel eens op tv gezongen, dat was toen de verhaallijn met allemaal hele lieve kleine liedjes.’

Benieuwd hoe de actrice het er vanavond vanaf brengt? It Takes 2 is vanavond om 20:30 uur te zien op RTL 4!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Telegraaf Beeld: ANP