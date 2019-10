Hoe loopt dit af? Robin Martens officieel verdacht van mishandeling

Robin Martens wordt officieel verdacht van het mishandelen van een ambtenaar in functie. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft dinsdag een bericht daarover van ‘Shownieuws’ bevestigd.

De 27-jarige actrice moet zich op dinsdag 19 november melden bij het Openbaar Ministerie. De voormalige GTST-coryfee, die de rol van Rikki voor haar rekening nam, zal daar tijdens een besloten hoorzitting worden bevraagd door de officier van justitie.

Video van ‘mishandeling’

Zij kwam in opspraak omdat ze betrokken was bij een incident met de politie in Castricum. Robin zou onder invloed van drank een agent in het gezicht hebben geslagen. Het incident is door omstanders gefilmd en was enkele dagen hot topic. In de talkshow van Beau van Erven Dorens ontkende Robin dat zij een agent heeft geslagen. Zij bevestigde wel dat ze een duw heeft gegeven.

Bron: ANP | Beeld: ANP