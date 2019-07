Ex-soapie Robin Martens (27) moest kiezen: ‘Goed rust nemen, of een burn-out’

Juist in een tijd dat ze ‘gillend onzeker’ over zichzelf was en de leukemie die ze als kind had aan het verwerken was, kreeg Robin Martens (27) een vaste rol in ‘GTST’. Na acht jaar bikkelen nam ze een sabbatical. En dat was nodig. ‘Ik ben veel in de natuur geweest, heb stapels boeken gelezen en ook gewoon ordinair op de bank gehangen.’

Even geen druk

In een strandtent op het strand in het Noord-Hollandse Castricum zit Robin met een kop koffie. Puur natuur, geen opsmuk en toch lijkt het of ze zo uit een Instagram-foto is wegglopen. Prachtig lange haren, grijsblauwe ogen en haar kenmerkende vrolijke blik. Ze heeft een wijde trui en broek aan, want op het strand is dat wel zo makkelijk. Castricum is het strand waar ze is opgegroeid, waar ze als kind speelde en waar ze vaak met haar twee honden loopt: de tweejarige mengelmoes Simba en chihuahuapup Nala. En het is de plek waar ze de laatste tijd veel is geweest. Een jaar geleden stopte haar rol; ze speelde Rikki de Jong in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze was acht jaar een vast gezicht in de soap, maar nu was het tijd voor andere dingen. In de eerste plaats rust. “Het strand is de perfecte plek om bij te komen. Ik kom er nu elke dag en het is heerlijk om mijn hoofd helemaal leeg te maken. De wind door je haren, de golven die maar blijven komen, het eindeloze uitzicht…” Niet dat ze helemaal niks heeft gedaan. Er waren kleine projecten, een presentatiedingetje, een event hosten, maar geen vaste klussen. En dat voelde eigenlijk heel erg fijn. Want er was ook geen druk.

Was het nodig dat je het even wat rustiger aan deed?

“Nou, acht jaar Goede Tijden is best intensief. Het is ontzettend leuk en ik heb het met veel plezier gedaan, maar het gaat altijd maar door. Door die vaste rol was het lastiger om andere dingen te doen die op mijn pad kwamen. Dus toen GTST stopte, was ik blij dat ik ‘ja’ kon zeggen op Dance Dance Dance, It takes 2 en Time to dance. Het was ook leuk om na al die jaren acteren weer met zingen en dansen bezig te zijn. Als kind zong ik en danste ik: klassiek ballet, jazzballet, hiphop. Op school was ik altijd bezig met nummers opvoeren. Moest de hele klas weer naar mij luisteren, haha. Nadat die programma’s waren afgelopen, ging ik sinds lange tijd weer op vakantie. Toen pas merkte ik hoe moe ik was en hoe fijn het was om te ontspannen. Ik had niet de druk van een nieuw programma, want mijn agenda was leeg. Anders dan ik had verwacht, vond ik dat een verademing. Toen wist ik: of je neemt echt goed rust of je loopt tegen een burn-out aan. Ik koos het eerste. En daarmee ook voor een onzeker bestaan. Ik heb geen idee hoe de volgende maand er voor mij uitziet en dat is prima. Ik vind het heerlijk zo.”

Lees ook

Voormalig GTST-ster Robin Martens deelt éindelijk foto met nieuwe liefde

Wat heeft het je gebracht, zo’n tussenjaar?

“Mijn batterij is volledig opgeladen. Ik ben veel in de natuur geweest, ging elke dag naar het strand, heb stapels boeken gelezen en heb veel tijd met mijn familie en vrienden doorgebracht. En ik heb gewoon ordinair op de bank gehangen, want dat kon óók. Het was heerlijk om die vrijheid te voelen en niks te moeten. Ik heb ook veel tijd met mijn ouders doorgebracht. Die hebben me altijd gesteund, vonden alles wat ik deed goed. Mijn moeder past op mijn honden als ik moet werken en als er iets moest gebeuren in huis, vraag ik dat aan mijn vader. Het was leuk om nu ook eens echt de tijd voor hen te hebben. Ik realiseerde me ineens: ik word ouder, maar mijn ouders ook. Nu zijn ze nog gezond en kan ik allemaal leuke dingen met ze doen.”

Lees het hele interview in Flair 28. Deze editie ligt vanaf 10 juli in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Saskia Smith | Fotografie: Bart Honingh