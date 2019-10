Robin Martens in tranen bij ‘Beau’, maar Twitter is meedogenloos

Robin Martens heeft in de talkshow van Beau van Erven Dorens geëmotioneerd haar kant van het verhaal gedaan over het opstootje met de politie afgelopen zaterdag in Castricum. De actrice herhaalde opnieuw dat ze de agent niet heeft geslagen.

Meerdere keren geslagen

Robin, die makeuploos en met ietwat rode ogen aan tafel (ja, Beau heeft de bank na kritiek tóch de deur uit gedaan) zat, raakte naar eigen zeggen in paniek toen ze zag dat haar beste vriend “in het gezicht werd geslagen” door de agent. De vriend, Bas, was naar een agent toegelopen om iets te vragen. Toen die zei dat hij “op moest rotten”, deed hij dat meteen, maar terwijl hij terugliep, greep de agent hem bij zijn keel. Vervolgens gooide hij hem op de grond en sloeg hij hem meerdere keren in zijn gezicht. Bas knalde Bas onder meer met zijn hoofd tegen een auto. Hij liep bij het incident een hersenschudding en een blauwe wang op.

‘Ik heb de agent niet geslagen’

“Ik ben er toen impulsief naartoe gelopen. Het enige wat ik wilde was dat de agent stopte”, vertelt een aangeslagen Robin. “Ik was aan het schreeuwen en raakte heel erg in paniek. Ik heb toen geprobeerd de agent van hem af te duwen.” De voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice heeft “in haar beleving en herinnering” de agent niet geslagen, maar erkent wel dat ze tegen hem heeft geschreeuwd en hem heeft geduwd.

‘Ik kon het niet aanzien’

In het programma, waar ook haar advocaat Peter Plasman aanwezig was, biedt ze haar excuses aan aan de agent. “Als hij is geschrokken doordat ik schreeuwde of hem duwde, dan zeg ik daar vanuit mijn hart ‘sorry’ voor”, aldus de 27-jarige actrice, die zegt niet tegen onrecht te kunnen. “Ik kan het niet aanzien als iemand van wie ik zoveel hou zo wordt toegetakeld.”

Lof voor pittige Beau

Beau maakte het Robin niet gemakkelijk aan tafel, wat lof oogstte bij de kijkers. Hij stelde pittige vragen en maakte duidelijk dat hij de actie van Robin en haar vriend – in tegenstelling tot zijzelf – wél zag als het belemmeren van de hulpdiensten. “Wie gaat er nou iets aan een agent vragen terwijl je ziet dat er consternatie is”, aldus de presentator. “Je moet gewoon wegblijven bij dat soort situaties. We zitten in een maatschappij waarin dat juist één van onze grootste problemen is, dat mensen die hun werk proberen te doen ’s avonds worden lastiggevallen door allerlei dronken types.”

Beau doet dit heel goed hoor! Heel kritisch. #beau — Ashna Beek (@AshnaBeek) September 30, 2019

Goed dat Beau niet met haar meelult, dat doet hij goed, de andere kant laten zien. #beau — Olive (@olivetweetjes) September 30, 2019

Dit was een prima uitzending! Nooit meer die tafel wegdoen #beau — Lianne van Veen (@Liedje87) September 30, 2019

Desk, bank, tafel, maakt het uit… @BeauvanED is echt, oprecht en heeft humor vind ik en leuk om naar te kijken #beau — Nina de Vries (@NinadeVries) September 30, 2019

Excuses

Ook pakte Beau de beelden van het incident er nog eens bij, waarbij hij aangaf toch echt te zien dat Robin uithaalt naar de agent. Tja, en dat die dan haar op haar schouder slaat en vastklemt, “dat zijn dingen die agenten doen als ze zo aangevallen worden.” De presentator drukte de presentatrice op het hart op bezoek te gaan bij de politie, om persoonlijk haar verontschuldigingen aan te bieden. “Ik ga erover nadenken”, besloot ze.

Twitteraars waren niet bepaald mals over Robin’s optreden in Beau (De tekst gaat verder onder de tweets):

Ooooo ze is zo zielig hè. Meid als jij zo graag naar huis wilde zou je een ambtenaar in functie niet lastig vallen met een (VOOR BAS) irrelevante vraag. Leuk geprobeerd zo zonder make-up en krokodillentranen. 😂🤷🏻‍♀️ #beau @Robin_Martens — Doña Isa (@Xavievani) September 30, 2019

Blijf van onze hulpverleners af, welke KUTsmoes je ook hebt… Huilen is voor jou te laat! Bah 😠Goedzo #beau aanpakken die muts!!! — Marc (@SprekenZilver) September 30, 2019

Wat een gesjeesd verhaal. Zij en haar vriendjes zijn gewoon tokkies die zich gingen bemoeien met een, naar ik aanneem, voor agenten uiterst stressvolle situatie waarin ze een gewapend persoon proberen te bedwingen. #beau — Kay (@kayotickitchen) September 30, 2019

Huilie huilie, waarom heb je een advocaat als je NIETS gedaan hebt?

#beau — mozart (@mozart_ma) September 30, 2019

Prima stuk acteerwerk van #robinmartens bij #beau. Hoop krokodillentranen en louter bullshit komt uit haar mond. Ze mag zich kapot schamen. Handen thuis van hulpverleners. — Dennis Broekhart (@Broekie83) September 30, 2019

Toch heel wonderlijk. Ik raak nooit in zulke escalaties betrokken. Je blijft met je graftakken van onze hulpverleners af. #beau — Pebbles (@Pebbles_wrote) September 30, 2019

Positieve woorden

Gelukkig heeft Robin ook op veel steun kunnen rekenen; vanmorgen bedankt ze haar fans op Instagram “voor alle lieve berichten en woorden! Hartverwarmend”. Ook op Twitter klinkt tussen alle ellende soms een positief woord voor Robin. “Ik zou ook zo reageren als een agent mijn beste vriend(in) zo in elkaar zou slaan. Ik kan me niet voorstellen dat die meid zo hysterisch doet tegen een agent om niks!”

De officier van justitie zal in november met Robin spreken en pas daarna beslissen hoe de kwestie wordt afgehandeld.

Bekijk het fragment van Beau in onderstaande video:

