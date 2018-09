Een week geleden maakte Robbie Williams een ontzettend goed bewaard geheim wereldkundig: de zanger en zijn vrouw bleken een derde kindje te verwachten dat inmiddels ter wereld is gebracht via een draagmoeder. De eerste periode met de pasgeboren Coco gaan hem goed af, zo vertelt de trotse vader. ‘Ze is een hele relaxte baby.’

Dat de eerste periode met zijn kersverse dochter goed verloopt, ligt volgens Robbie ook aan het feit dat hij en zijn vrouw Ayda Field nu veel makkelijker omgaan met hun kinderen dan bij de eerste. ‘Het is grappig. Bij onze eerste zeiden we ‘ssst, de baby slaapt!’ als er mensen binnenkwamen of als er een deur werd dichtgeslagen’, vertelt hij aan The Sun. ‘Nu staat de televisie aan, rennen de twee andere kinderen door het huis, blaffen de honden en slaapt de baby gewoon rustig door zonder dat de wereld vergaat.’

Knuffelen

De andere twee kids van het stel zijn ontzettend gelukkig met hun kleine zusje. ‘Er is geen sprake van jaloezie bij de andere twee, ze geven haar alleen maar kusjes en knuffelen veel samen’, aldus de zanger. ‘Teddy, onze dochter, wil haar steeds voeden, dus dat gaat prima allemaal.’

Draagmoeder

Op Instagram onthulde de kersverse moeder een draagmoeder in de arm te hebben genomen om hun kinderwens te vervullen. ‘Het was een erg lange en moeilijke weg om hier te komen, en daarom hebben we het zoveel mogelijk geheim gehouden’, schreef de actrice bij de gezinsfoto. ‘Familie komt in allerlei vormen en dit kleine meisje, biologisch de onze, is gedragen door een ongelooflijke draagmoeder, die we eeuwig dankbaar zullen zijn. We zijn zo gelukkig dat we leven in een wereld waarin dit mogelijk is.’

