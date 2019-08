Een unicum: Rob de Nijs – je weet wel, die ‘Banger Hart’-zanger van bijna 80 – is trending topic op Twitter. Waarom? Hij kukelde gisteravond behoorlijk spectaculair van een festivalpodium en van de beelden krijgen social media-gebruikers maar geen genoeg.

Erger dan het is

Om te beginnen even een geruststellend berichtje van de vallende ster zelf: het gaat hartstikke prima met ‘m. “Oei!

Het ziet er erger uit dan het is!”, tweet hij vanmiddag. “Voor mensen die nu zeggen: ‘die ouwe moet stoppen’, dat gaat (nog) niet gebeuren”, benadrukt de zanger, die iedereen wil bedanken voor alle bezorgde reacties.

Stagediven

Nu we weten dat Rob ok is, mogen we best even gniffelen om alle lolbroeken op Twitter, toch? Er zijn namelijk een hoop gevatte grappen gemaakt die we je niet willen onthouden. En dat filmpje met die (inderdaad best wel creepy ogende) val moet je toch ook even gezien hebben.

Eerst, de beelden:

De reacties:

Rob de Nijs ontdekt het stagediven. Nu nog de goede kant op! https://t.co/mbpAWVMSLu — Arthur van Amerongen (@DonArturito) August 28, 2019

Rob de Nijs neemt de naam Valstar wielerspektakel iets te serieus …🤣 pic.twitter.com/2TNocsF7I8 — Henri Baas (@Baosje076) August 28, 2019

"Rob de Nijs" naar 2 gestegen op Twitter met het nummer "Ik viel van jou!" — Hannesz1956 (@Hannesz1956) August 28, 2019

Geweldige beelden natuurlijk, maar de val van Rob de Nijs is al veel eerder begonnen. pic.twitter.com/aeCox25u4r — Ronald Snijders (@NormaleMensen) August 28, 2019

Rob de Nijs trad gisteren op in Naaldwijk. Of beter gezegd…hij trad af. #Westland pic.twitter.com/YdzhFHT60V — Peter Valstar (@pvalstar) August 28, 2019

HIj heeft er zelfs al een hit mee gescoord: https://t.co/4gvCWUXp9e — Maarten van Hooft (@vanhooft) August 28, 2019

De reactie van Rob:

Oei!

Het ziet er erger uit dan het is!

Voor mensen die nu zeggen: “die ouwe moet stoppen” dat gaat (nog) niet gebeuren! Bedankt voor alle harten onder de riem. Love you all#auw #nietvoorhetlaatst #naaldwijk https://t.co/jOyJg4Gyu9 — Rob de Nijs (@robdenijs) August 28, 2019

