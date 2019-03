Heftig: ‘Riverdale’-acteur Luke Perry getroffen door beroerte

Een schok voor de acteurs van ‘Riverdale’: hun collega Luke Perry, die de rol van Fred Andrews vertolkt, is in het ziekenhuis opgenomen nadat hij getroffen werd door een beroerte. Hoe het nu met hem gaat, is onduidelijk.

Volgens de Amerikaanse website TMZ was de 52-jarige acteur alleen thuis toen hij de beroerte kreeg. Ingewijden vertellen dat Perry vervolgens naar een ziekenhuis in Los Angeles is gebracht.

Opnames ‘Riverdale’

Perry is momenteel in Los Angeles bezig met de opnames van de serie Riverdale, waarin hij de vader speelt van Archie Andrews, het personage dat gespeeld wordt door KJ Apa.

Collega’s

De gedachten van alle ‘Riverdale’-acteurs gaan uit naar Luke Perry. Op Instagram delen ze massaal kiekjes van en met hun geliefde collega:

Dit bericht bekijken op Instagram Thinking of you, Luke. And praying for your safe recovery. Een bericht gedeeld door Lili Reinhart (@lilireinhart) op 28 Feb 2019 om 7:26 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Love you bud Een bericht gedeeld door Cole Sprouse (@colesprouse) op 28 Feb 2019 om 7:00 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Thinking of this amazing man. We love you Luke ❤️🙏🏻 Een bericht gedeeld door Marisol Nichols (@marisolnichols) op 28 Feb 2019 om 7:56 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Love you my brother. Een bericht gedeeld door Casey Cott (@caseycott) op 28 Feb 2019 om 9:45 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Love you Luke 💟 Een bericht gedeeld door Mädchen Amick (@madchenamick) op 28 Feb 2019 om 7:58 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram 🙏🏼Luke 💜 Een bericht gedeeld door Nathalie Boltt (@natboltt) op 28 Feb 2019 om 5:09 (PST)

Bron & beeld: ANP, Instagram