Niet alleen Betty en Jughead, maar nóg twee ‘Riverdale’-sterren vormen een stelletje

Van twee gezichten uit onze favo mystery-serie Riverdale weten we dat ze niet alleen on-, maar ook off-screen dolgelukkig zijn samen; Lili Reinhart (Betty) en Cole Sprouse (Jughead). Nu blijkt dat de vonk bij nóg eens twee hoofdrolspelers uit de serie is overgesprongen.

‘Van mij’

Camila Mendes (Veronica ‘Ronnie’ Lodge in de serie) heeft inderdaad iets met haar tegenspeler Charles Melton, die in de serie te zien is als Reggie Mantle. De actrice plaatste gisteren op Instagram een foto waarop hij haar een zoen geeft. “Van mij”, schrijft ze daarbij.

Miljoenen likes

Er gingen al langer geruchten rond dat de vlam was overgeslagen tussen Camila en Charles. De twee werden sinds de breuk tussen Camila en ex Victor Houston een paar maanden geleden al een aantal keer samen gespot. Fans reageerden enthousiast op het nieuws van Camila: haar post werd binnen een paar uur miljoenen keren geliket.

Goed nieuws: heb je Riverdale gemist? Je kunt alweer bíjna genieten van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen!

Dit bericht bekijken op Instagram mine Een bericht gedeeld door camila mendes (@camimendes) op 7 Okt 2018 om 12:11 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Mi amore Een bericht gedeeld door Charles Melton (@melton) op 3 Okt 2018 om 4:57 (PDT)

Bron: ANP / Beeld: Riverdale, Netflix