Enkele dagen nadat hij een beroerte kreeg, is Luke Perry overleden. De ‘Riverdale’-acteur, die in de populaire serie de rol van Fred Andrews vertolkt, stierf maandag in een ziekenhuis in Burbank, zo meldt TMZ.

Afgelopen woensdag werd Luke getroffen door een zware beroerte, naar verluidt toen hij alleen thuis was. Vervolgens werd de 52-jarige acteur volgens ingewijden naar een ziekenhuis in Los Angeles gebracht.

Riverdale

Luke Perry was in Los Angeles voor de opnames van ‘Riverdale’. In de serie speelde hij de rol van Archie Andrews, een van de hoofdpersonages die gespeeld wordt door KJ Apa.

