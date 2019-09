Riskeert Frits Wester ontslag na ‘dronken’ televisieoptreden?

Frits Wester doet voor RTL verslag van het dagelijkse nieuws. Maar door een bizar televisieoptreden gisteravond is de politiek verslaggever nu zelf het gesprek van de dag.

Niet zo’n frisse Frits

Gisteravond gaf Frits Wester commentaar op het proces tegen Geert Wilders in de uitzending van RTL Nieuws. Maar dat ging de politiek commentator deze keer een stuk minder makkelijk af dan normaal. Hij kwam maar moeilijk uit zijn woorden en leek met een dubbele tong te praten. Veel kijkers vroegen zich dan ook af of hij een glaasje teveel op had.

Verslag van Frits Wester uit Italië pic.twitter.com/0KeldHD0yK — Gijs ter Hoeven (@GijsterHoeven) September 8, 2019

Bij RTLBier mag je geloon op slondag avond euh… ja gewoon weekend bieren… vieren… en je moet altijd voldoende dlinken. Ook tijdens werk… kan toch niet dit!? #fritswester #rtlnieuws — Fabiënne (@FabHom) September 8, 2019

#fritswester Dit kan toch niet. Gewoon dronken in het nieuws verschijnen🙈. En als het dat niet was moet je als de wiedeweerga naar het ziekenhuis. — Allard (@AllardJukema) September 8, 2019

Frits Wester ook gehackt. Wat een dag. — Lammert de Bruin (@lammert) September 8, 2019

En na de opname belt #fritswester nog even met de redactie.. pic.twitter.com/ECzMcdgsE8 — Jantje lacht (@Jandeman1982) September 8, 2019

‘Maak je geen zorgen’

In een interview met Shownieuws reageerde Wester zelf op de ophef rond het wankele televisieoptreden. “Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Ik was gewoon heel erg moe en ik moest ineens snel voor de camera staan. Het had inderdaad strakker gekund, dat geef ik meteen toe.”

Hartig woordje wisselen

RTL heeft de desbetreffende uitzending inmiddels offline gehaald. De zender heeft ook laten weten dat ze in gesprek gaan met Wester. “De uitzending was inderdaad niet zoals wij gewend zijn. We gaan daarover met Frits in gesprek”, aldus de zender.

Niet de eerste keer

Was er daadwerkelijk drank in het spel en staat Frits’ baan op het spel? Het is immers niet de eerste keer dat de politiek commentator in opspraak komt wegens al dan niet drinken onder werktijd. Vorig jaar zorgde een vergelijkbaar televisieoptreden ook al voor gefronste wenkbrauwen, zo ook aan tafel bij Veronica Inside.

Eerdere verklaring

Afgelopen voorjaar reageerde Frits in Story op als volgt die geruchten: “Ik had een parasiet in mijn huid. Dat leidde tot flink wat jeuk en slapeloze nachten. Ik had zo veel jeuk dat ik onder de uitslag zat. Ik kon nachtenlang niet slapen van de jeuk. Ik was niet dronken, maar enorm vermoeid. Ik leefde op dat moment in een complete jetlag, omdat ik niet sliep. Daar had het mee te maken.”

Het fragment uit Veronica Inside:

