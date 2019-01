Rik van de Westelaken doet boekje open over het nieuwe seizoen van ‘Wie is de Mol?’

Aanstaande zaterdag is het eindelijk zover: de aftrap van een gloednieuw seizoen van ‘Wie is de Mol?’. Met Rik van de Westelaken, die het stokje heeft overgenomen van Art Rooijakkers, als kersverse presentator. Hij doet alvast een boekje open over zijn rol in het programma.

In De Telegraaf vertelt Rik dat hij niet van tevoren wilde weten wie de mol was. ‘Er is mij veel aan gelegen dat het een mooi seizoen gaat worden. Daarom wilde ik, geheel tegen mijn natuur in, niet van tevoren weten wie de mol is. Het is al spannend genoeg.’

Focus

Volgens Rik is hij na het vertrek van Art vrij laat in het voorbereidingstraject van WIDM gestapt. ‘Omdat alles nieuw voor mij was en ik bang was dat ik op een bepaalde, opvallende manier, naar de mol zou kijken, leek het mij beter dat ook ik zijn of haar identiteit niet kende’, legt hij uit. ‘Zo kon ik mij volledig focussen op de opdrachten van de kandidaten en de executies.’

Advies

Ook heeft de presentator zijn voorganger om advies gevraagd. ‘Met Art heb ik het erover gehad, hij raadde me aan vooral mezelf te zijn in deze rol’, aldus Rik. ‘Ik wil de fans niet teleurstellen.’

‘Wie is de Mol?’ is vanaf 5 januari wekelijks te zien op NPO1, om 20.30 uur. Het nieuwe seizoen speelt zich af in Colombia.

Beeld: AVROTROS