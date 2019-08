Als puber vermoedde Rik van de Westelaken (48) al dat hij op jongens viel, maar hij zoende ook met meisjes – en in het ‘toen toch wel bekrompen Brabant’ waren zogenaamd geen homo’s. Nu vertelt hij graag het verhaal dat hij toen had willen horen. “Niet omdat ik zo exhibitionistisch ben, maar ik weet dat ik er anderen mee kan helpen.”

Je presenteert, samen met Ellie Lust, Pride Amsterdam. Los van dat het leuk is om verslag te doen van zo’n parade, is zo’n programma nog steeds nodig?

“We moeten mensen blijven onderwijzen over het feit dat homoseksualiteit geen keuze is. Dat we zo worden geboren en dat wij er ook niks aan kunnen doen, maar er wel het beste van proberen te maken. En dat we gewoon ons leven leiden, werken, sporten én verliefd worden en we een deel zijn van de maatschappij. Het kan zijn dat iemand zich daar niet zo senang bij voelt, en dat is prima, maar je blijft met je poten van elkaar af.”

Heb je zelf ook weleens iets naars meegemaakt?

“Ik ben gelukkig nog nooit in elkaar geslagen, maar wel op straat uitgescholden. Dat komt hard aan. Niet alleen omdat het kwetsend is, maar ook omdat schreeuwen op straat zo laf is. Het is makkelijk roepen vanaf een brommertje. Daarbij, ik leef gewoon mijn leven en wie ben jij dan om daar iets van te vinden?”

Maakt het je verdrietig?

“Leuk is het natuurlijk niet, maar ik wil het ook niet erger maken dan dat het is. Ik heb een redelijk dikke huid en kan wel wat hebben. Het is ook allemaal angst en onwetendheid. Als je homoseksueel bent, moet je altijd uit de kast komen. Niet 1 keer, maar elke keer moet je opnieuw uitleggen dat je een vriend hebt of met een vrouw samenwoont. Dat zijn van die awkward momenten, dat iemand anders denkt: hoe zit het eigenlijk bij jou en jij je dan verplicht voelt dat uit te leggen. Ik weet ondertussen dat het zo is, dus ik vind het nu ook prima. Overigens is uit de kast komen het allerbeste wat me ooit is overkomen. Er viel een enorme last van m’n schouders. Het was alsof ik opnieuw was geboren, alsof ik mijn tweede puberteit begon. Er was ook het besef van: dit klopt, dit ben ik. Ik hoef me niet te verloochenen en iedereen die hier iets van vindt, kan op het dak gaan zitten.”

Jouw ouders waren er heel oké mee.

“Gelukkig wel, dat maakt alles zo veel makkelijker. Ik ken genoeg mensen die die steun niet van huis uit mee hebben gekregen. Ik was 18 toen ik het vertelde, maar ik wist, of nee, ik vermoedde het al eerder. Ik was een jaar of 15 toen in de biologieles het hoofdstuk seksualiteit aan de orde kwam, waarin ook werd besproken dat je als man op een man kunt vallen. Op dat moment dacht ik wel: volgens mij ben ik dat, maar heel zeker wist ik het niet. Want ik vond meisjes ook waanzinnig interessant. Ik zoende ook met ze en vond borsten spannend. Pas toen ik in Leiden ging studeren, werd het voor mij duidelijk. Ik kwam ineens terecht in een wereld waarin jongens op een leuke manier in het leven stonden, positief waren, er mannelijk uitzagen en homo waren. Ik had die voorbeelden niet in mijn jeugd. In het toen toch wel bekrompen Brabant waar ik vandaan kom, waren zogenaamd geen homo’s. De voorbeelden die ik had, waren Jos Brink en Albert Mol. Maar dat waren zulke uit-gesproken persoonlijkheden dat ik dacht: dat ben ik dus niet.”

Je eerste kus met een man, was dat life changing?

“Nou en of! Ik was 18 en had aan mijn ouders en een vriendin verteld dat ik vermoedde dat ik homo was. 2 jaar later kwam die eerste zoen. Toen wist ik het zeker. Het was fantastisch en heel bijzonder. Met die jongen heb ik ruim 8 jaar een relatie gehad, zo goed was die kus dus, haha.”

