Supertof! Het Rijksmuseum opent een eigen escape room en daar wil je heen

Escape rooms zijn al enkele jaren hot and happening. Het interactieve spel waarbij je wordt opgesloten in één of meerdere kamers is inmiddels uitgegroeid tot standaard personeelsuitje, maar dat maakt de pret er niet minder om. Hoe spannender, hóe beter uiteraard. En er is a new kid in town: ’s lands mooiste museum, het Rijksmuseum, opent namelijk een eigen escape room!

Escape Game

Met al haar prachtige kunstwerken en imposante schilderijen kan Rijksmuseum natuurlijk niet aankomen met gewoon’ een escape room. Het museum geeft er daarom een geheel eigen draai aan en introduceert de Escape Game. Tijdens dit spel kunnen bezoekers van het museum deze zomer opzoek gaan een geheime formule, waarmee ze een eeuwenoud boek veilig kunnen stellen. Zoals het Rijksmuseum het omschrijft:

“Het is al ver na sluitingstijd als museummedewerker Bert merkt dat hij niet alleen is. In de bibliotheek van het museum ziet hij een schim. Na een vergeefse achtervolging en nader onderzoek, blijkt dat er een pagina met een bijzondere formule is verdwenen uit het eeuwenoude boek van de Italiaanse magiër en alchemist Allessandro Cagliostro.”

Kris kras door het museum

Dit is het begin van een spannende Escape Game vol geheime opdrachten, puzzels en raadsels die je kriskras door het museum voert. De aanwijzingen voor de formule liggen namelijk verspreid tussen de 8747 kunstschatten in het museumgebouw. Hiermee worden verhalen uit het museum en het idee van een escape room gecombineerd.

18+

Handig: er is een versie voor families met kinderen vanaf zes jaar, en een versie voor volwassen. De game – ontwikkeld samen met Magus Cagliostro, een van de bekendste magiërs van Israël, en scenarist Luuk van Bemmelen, bekend van series als Soof, Penoza en Dik Trom – kan gespeeld worden in groepjes van twee tot vijf personen. Het Rijksmuseum belooft dat de Escape Game “voor iedereen een spannend avontuur is, maar dat niet iedereen de eindstreep haalt”. Wie durft?

Kijk hier voor meer informatie over de Escape Game in het Rijksmuseum.

Beeld: Rijksmuseum