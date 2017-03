Rijbewijs Giel Beelen ingenomen na rijden onder invloed

Giel Beelen heeft zijn rijbewijs tijdelijk moeten inleveren, nadat hij afgelopen november betrapt was op rijden onder invloed. Voor zes maanden mag de radio-dj niet meer achter het stuur kruipen, zo meldt de Telegraaf.

In beroep

De 39-jarige Giel is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank, waardoor hij voorlopig nog wel mag blijven rijden. Wanneer de dj dit beroep verliest, zal hij zijn rijbewijs voor een periode van zes maanden moeten inleveren, waarvan vijf voorwaardelijk. Ook zal Beelen dan opnieuw een rijexamen moeten afleggen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de presentator in de problemen is gekomen door zijn rijgedrag. In 2012 werd Giel ook al eens aangehouden wegens rijden onder invloed, maar destijds kwam hij er met en boete van af. Eerder kreeg de De BNN-VARA-presentator ook al meerdere rijverboden, omdat hij vaak de maximale snelheid overschreed. In 2007 moest hij nog een werkstaf uitvoeren, omdat hij ondanks zijn rijverbod tóch nog achter het stuur was gekropen.

Reactie

Op Instagram heeft Giel gereageerd op het nieuws. De dj plaatste een foto van zichzelf online, waarop een nieuwsbericht uit de Telegraaf van vandaag te zien is. Bij de foto schrijft hij: “Ik ben nooit het goede voorbeeld geweest, maar dit is heel slecht. Met alcohol op achter het stuur. Dom! Nu op de blaren zitten zoals het hoort.”

