Kickbokser Rico Verhoeven is meer dan een spierbundel die klappen en trappen uitdeelt in de ring. Wist je namelijk dat de succesvolle sportman ook bijzonder soepel is in de heupen? Hij waagde zich afgelopen weekend aan limbodansen en dat ging goed… totdat er een hond roet in het eten gooide.

Lekker hapje

Op zijn Instagram heeft Rico een hilarisch filmpje gedeeld van zijn dansmoves die bruut verstoord worden door een bijtgrage viervoeter. Terwijl Rico zich fanatiek onder de dansstok probeert heen te wurmen, ziet een hond een lekker hapje voor zich in de vorm van… Rico’s geslachtsdeel.

Leukste filmpje van de dag

In slowmotion zien we hoe het dier recht op Rico’s private parts afrent en er even een goede hap in zet, waarna Rico naar zijn kruis grijpt en (gelukkig nog lachend) ter aarde stort. Jep, dit is zonder twijfel het leukste filmpje van de dag.

Beeld: Instagram