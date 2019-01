René van Kooten was bang om vrouw en dochtertje te verliezen

De veel te vroege geboorte van zijn tweede dochter heeft er flink ingehakt bij René van Kooten. De musicalster was nog nooit zo bang in zijn leven, vertelde hij in RTL Boulevard.

‘Het was een hele rare, onwerkelijke situatie waarin twee van mijn drie vrouwen voor hun leven vochten. Ik ben nog nooit van mijn leven zo bang geweest’, zei René. ‘Ik heb voor het eerst gevoeld wat echt diepe angst is. Ik was gewoon bang om ze te verliezen.’

26 weken

Dochter Sophia kwam in november na een zwangerschap van 26 weken ter wereld. Ze moest gehaald worden omdat Renés vrouw Tanya plotseling ziek werd. Tanya is er weer bovenop gekomen en ook met Sophia gaat het goed. ‘Maar er kan nog veel misgaan’, aldus René. ‘Ze weegt nu drie kilo en begint te drinken uit de borst.’

‘Het maakt je nederig en dankbaar voor alles’, vervolgde René. ‘Naar de zorg toe, naar alle mensen in je omgeving maar ook naar het leven zelf.’

