René van Kooten ontzettend opgelucht: ‘Mijn vrouw en dochtertje mogen naar huis’

René van Kooten en zijn vrouw Tanya hebben een zware periode achter de rug. Hun tweede dochter kwam in november na een zwangerschap van slechts 26 weken ter wereld, en moeder en kind vochten voor hun leven. Gelukkig kan de musicalster nu eindelijk weer opgelucht ademhalen.

Lees ook: René van Kooten deelt lieve foto van te vroeg geboren dochtertje Sophia

In een interview vertelt René dat het steeds beter gaat met Tanya. ‘Ze mag naar huis en daar ben ik zo blij mee’, zegt hij tegen Story. ‘Sinds november heb ik het gevoel dat mijn gezin verscheurd is. Mijn vrouw en jongste dochter in het ziekenhuis en ik met mijn oudste dochter Senna (7) thuis. Dat is verschrikkelijk.’

Herkenbaar

Ook geeft de musicalster aan dat hij zichzelf herkende in de reactie van Senna op de situatie. ‘Het toeval wil dat ik ook een jaar of zeven was toen mijn moeder erg ziek werd’, aldus René. ‘Ik kon me herinneren dat ik daar flexibel mee omging. En zo reageerde Senna ook. Ook toen ik zei dat haar zusje al was geboren, maar dat het niet zo goed ging. Ze zei tegen haar klasgenootjes: ‘Mijn zusje is geboren, maar het gaat niet goed met haar’. En dat was het.’

Genieten

Hij kan niet wachten tot ze met het hele gezin thuis zijn. ‘Tanya mag, als het goed blijft gaan, snel naar huis en daarna komt Sophia. Want rond deze tijd zou ze pas geboren worden.’ Waar René ontzettend naar uitkijkt? ‘Tot half april ben ik aan het werk en daarna heb ik zes weken vrij. Ik verheug me erop om met zijn vieren in de tuin te zitten en te genieten van het feit dat we elkaar nog hebben.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story.nl | Beeld: ANP