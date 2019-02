René kijkt uit naar ziekenhuisloze periode met dochtertje

Het gaat steeds beter met Sophia, het pasgeboren dochtertje van musicalster René van Kooten. Het meisje kwam in november na een zwangerschap van 26 weken veel te vroeg ter wereld, maar inmiddels kan langzaam worden uitgekeken naar het moment dat ze het ziekenhuis mag verlaten.

‘Het gaat de goede kant op’, vertelde René tegen BuzzE tijdens de perspresentatie van de musical Anastasia, waarin hij een van de hoofdrollen vertolkt. ‘Ze doet het hartstikke goed. Ze groeit goed, ze drinkt goed. Ze doet het gewoon goed. Daar moeten we heel blij en dankbaar voor zijn.’

Turbulente periode

Voor René en zijn vrouw Tanya waren de afgelopen maanden een turbulente periode. Sophia moest gehaald worden omdat Tanya plotseling ernstig ziek werd. Ze had een bacterie in haar lichaam die bloedvergiftiging veroorzaakte waardoor ze op het randje van de dood balanceerde. Tanya kwam er weer bovenop en nu lijkt ook Sophia bijna naar huis te mogen.

Ziekenhuis

‘Ze is nog wel in het ziekenhuis, maar we hopen dat ze ergens in de komende tijd naar huis mag”, aldus René. “Daar zijn we na dertien weken ziekenhuis ook wel aan toe.’

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram