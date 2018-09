René Froger haalt flink uit naar Gordon: ‘Ik wil hem nooit meer spreken’

René Froger is duidelijk over de toekomst van De Toppers, waar hij samen met Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit deel van uitmaakt. Hij wil namelijk niet dat Gordon óóit nog terugkomt bij de groep.

Niet meer welkom

Zo zegt René: “Nee, hij komt niet meer bij De Toppers. Ik heb hem niet meer gesproken en nee, ik wil hem ook nooit meer spreken”.

Boos

Hij is duidelijk boos op zijn ex-collega. Daar heeft hij redenen voor: Gordon zou al jaren rondbazuinen dat René een alcoholprobleem heeft. Dit stond zelfs uitgebreid in de beruchte biografie van Gordon. Er is niets meer over van de vriendschap tussen de twee. In het boek stond dan ook “dat ze elkaar het liefst de hersens inslaan”.

Zelfs niet welkom bij jubileum

Volgend jaar bestaan de Toppers 15 jaar en dat wordt groots gevierd. Toch hoeft Gordon, die er ooit wel bij hoorde, dus niet te rekenen op een uitnodiging. “Nee, ik wil hem er niet bij”, aldus een stellige René.

