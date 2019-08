Happy new hair! Complimenten stromen binnen voor nieuwe look Renate Gerschtanowitz

Renate Gerschtanowitz (39) heeft een frisse wind door haar haren laten waaien. Letterlijk, want de presentatrice gaat vanaf nu met een nieuwe coupe door het leven.

De blondine heeft de schaar in haar lokken laten zetten en zichzelf een zogeheten ‘curtain bangs’ laten aanmeten. Ze deelt een kiekje van het resultaat en haar volgers zijn meteen fan van haar zomerse kapsel.

Gordijntje

“Summer bangs!”, schrijft Renate bij de foto. Voor iedereen die niet bekend is met de trend, legt ze in jip-en-janneketaal uit wat het is: “Gordijnpony, oftewel: curtain bangs”, kan opgemaakt worden uit de hashtags die ze erbij zet.

Inspiratie

Fans van Renate zijn laaiend enthousiast over haar nieuwe kapsel. “Mooi! Staat je supergoed”, luidt een van de vele complimenten. En: “Heel tof!” Ook laat iemand weten Renate als voorbeeld te zien en wederom geïnspireerd te zijn door de moeder van twee: “Leuk! Ik gebruik jouw foto’s altijd als ik naar de kapper ga! Dussss ik ga ook maar weer binnenkort.”

Carrièreswitch

Eerder dit jaar stopte Renate vrij plotseling als presentatrice van Shownieuws. “Als je in een relatief comfortabele positie zit, ben je ook niet zo snel geneigd verder te kijken dan je neus lang is”, zei ze hierover in Flair. “Moest ik wel doorgaan? Werd ik er nog gelukkig van? Veel mensen, inclusief ikzelf, vergeten ­weleens dat ik vanaf mijn 16de al fulltime aan het werk ben. Ik ging van modellenwerk naar de televisie en heb eigenlijk nooit zo’n moment gehad waarop je gaat nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je leuk vindt. Dat ga ik dus nu allemaal doen. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen, blijven uitdagen. Dat is misschien een ­cliché, maar als het kan, is het goed om je horizon breed te houden.”

Geen plan B

De blondine nam ontslag zónder een plan B te hebben. “Ik geloof niet dat televisie nog een jarenlange toekomst heeft. Er zijn tegenwoordig zo veel andere manieren om jezelf te profileren en ontwikkelen. Het ondernemerschap? Wie weet, maar er ligt nog geen businessplan”, aldus Renate in een eerder interview.” Ik heb heel veel tijd en energie. Dat heb ik jarenlang vol overgave in Shownieuws gestopt. Nu wil ik dat ergens anders voor gebruiken. Dat wil niet zeggen dat ik niets meer met tv te maken wil hebben, absoluut niet. Maar het moet wel iets toevoegen aan mijn leven. Met Shownieuws had ik dat idee niet meer.”

