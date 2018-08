Netflix onthult releasedatum állerlaatste seizoen ‘House of Cards’

Dit jaar komt er – na jaren van oneindig veel lof waarvan de laatste periode overschaduwd werd door het vermeende misbruik en ontslag van hoofdrolspeler Kevin Spacey – een eind aan de topserie House of Cards. Netflix heeft namelijk de datum aangekondigd waarop het volledige laatste seizoen op de streamingsdienst verschijnt.

Powervrouw

De laatste acht afleveringen van House Of Cards zijn vanaf 2 november te vinden op Netflix. De zesde reeks van de politieke dramaserie draait om Claire Underwood, een rol van Robin Wright, die het schopt tot president van de Verenigde Staten.

#MeToo

Haar man, Frank Underwood, is uit beeld verdwenen. Acteur Kevin Spacey, die de rol vertolkte en ook als producent betrokken was bij House Of Cards, werd door Netflix ontslagen vanwege zijn betrokkenheid bij een #MeToo-schandaal. Hoe zijn vertrek in de serie wordt verwerkt, is ons nog een mysterie.

Grote gevolgen

Het ontslag van Spacey had grote gevolgen voor House Of Cards. Een dag nadat de eerste beschuldigingen over seksueel wangedrag van de acteur naar buiten kwamen, maakte Netflix bekend dat het zesde seizoen van de serie het laatste zou zijn. Toen ook medewerkers van House Of Cards begonnen te klagen over Spacey, werd hij de laan uitgestuurd. Vanwege zijn ontslag werd de laatste reeks teruggebracht tot acht afleveringen in plaats van de gebruikelijke dertien waar eerdere seizoenen uit bestonden.

De teaser van het laatste seizoen:

Beeld: Netflix