André Hazes reageert op relatieproblemen met cryptische boodschap

Na heftige relatieperikelen en zelfs een tijdelijke breuk leken André Hazes en Monique Westenberg elkaar weer helemaal gevonden te hebben. Maar nu, ruim een jaar later, zit hun relatie wéér in zwaar weer. De zanger lijkt op de bevestigde relatieproblemen te reageren met een cryptisch bericht.

Gescheiden

Het valt fans al een tijdje op: André en Monique delen nauwelijks meer iets van elkaar op sociale media, terwijl de twee voorheen bijna alles van hun gezinsleven vastlegden. Ook nu zijn hun wegen gescheiden. André is met zijn bandleden in Marbella om aan nieuwe muziek te werken, zonder Monique. Toch lijkt hij met zijn hoofd ook bij de relatieproblemen te zitten.

Cryptisch bericht

Midden in de nacht plaatste hij een cryptische boodschap op Instagram Stories: ‘De reden dat ik mijn gevoelens voor mezelf hou, is dat ik ze niet kan uitleggen’. Wat hij hiermee precies bedoelt, is onduidelijk. Het verklaart wellicht wel waarom de zanger en zijn vriendin niet op de relatieproblemen ingaan. Monique, die normaal behoorlijk actief is op sociale media, heeft al sinds begin augustus niets op Instagram gedeeld.

Problemen bevestigd

Volgens bekenden zou het echt over en uit zijn tussen André en Monique. In RTL Boulevard bevestigde de zanger het nieuws uit Story dat er inderdaad sprake is van relatieproblemen. Toch betekent dat niet dat de liefde over is. ‘Wij houden heel veel van elkaar’, vervolgt de zanger. ‘Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat.’ De focus ligt nu volledig op hun zoontje.

Lees ook

Nikkie Plessen

De breuk tussen André en Monique zou alles te maken hebben met de openlijke flirts met Nikkie Plessen. De vriendin van de zanger heeft namelijk eerder in Glossy gezegd het niet te tolereren als haar geliefde vreemd zou gaan. ‘ We hebben het er weleens over gehad’, aldus Monique destijds. ‘Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik denk dat ik hem nooit zal kunnen vergeven, want dan is het respect weg.’

Dit bericht bekijken op Instagram 3 songs gemaakt vandaag met mijn mannen!🎄❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 26 Aug 2019 om 10:58 (PDT)

