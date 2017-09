Relatie Emile Ratelband op de klippen

Emile Ratelband is weer vrijgezel. De relatie van de 68-jarige positiviteitsgoeroe met de 41 jaar jongere Linda is na twee jaar op de klippen gelopen, bevestigt hij in De Telegraaf.

Linda is volgens Emile op zoek naar een ‘serieuze relatie’. ‘Zij wil een toekomst opbouwen met een jongere man. Ze wil een huisje kopen, ze wil fulltime werken, ik pas niet meer in het plaatje,’ aldus de Tsjakka-roeper, die eerder nog liet weten dat hij met Linda aan kinderen wilde beginnen.

‘Ik ben natuurlijk al 68, als het kindje zou komen zou ik zeventig jaar zijn. Te oud voor haar,’ relativeert Emile. ‘Natuurlijk ben ik wel verdrietig, maar het leven gaat door. Dit overleef ik ook wel weer. Ik wil nog steeds de oudste vader van Nederland worden.’

Emile en Linda kregen een relatie kort nadat Emiles vorige partner Gitta plotseling overleed.

