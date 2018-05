Al dik twee jaar geleden namen wij als trouwe fans afscheid van de serie Divorce, nadat die het gat dat Gooische Vrouwen – van dezelfde regisseur, Will Koopman – enkele jaren daarvoor achterliet, had opgevuld. Natuurlijk is er zat ander leuks te kijken, maar stiekem worden we toch behoorlijk blij van het feit dat zojuist bekendgemaakt is dat er een nieuwe serie van Will in aantocht is.

Oogappels

De publieke omroep meldt vandaag dat de opnames van de nieuwe serie Oogappels van BNNVARA binnenkort beginnen. Ook is bekend geworden dat Bracha van Doesburg (Nieuwe Buren), Malou Gorter (Vechtershart), Ramsey Nasr (Overspel), Nadia Amin (Penoza), Jeroen Spitzenberger (Divorce), Eva van der Gucht (S1ngle) en Mike Libanon (Zomer in Zeeland) de hoofdrollen zullen vertolken in Oogappels.

Opvoedexperts

Het verhaal gaat over vier verschillende gezinnen in een middelgrote Nederlandse stad. De ouders hebben allen zo hun eigen manier van opvoeden, maar voor hen allemaal geldt dat ze de lat voor zichzelf én hun oogappels heel hoog leggen: het leven moet vooral perfect zijn. Roos Ouwehand, Frank Houtappels en Lex Passchier schreven het script.

Geduld

Dat belooft wat! Wij gokken op net zoveel herkenbare als hilarisch onbegrijpelijke situaties en kunnen niet wachten tot de serie verschijnt. Helaas moeten we nog heel even geduld hebben; Oogappels is vanaf 22 november tien weken lang op donderdagavond te zien op NPO 1. Het wachten is nu op de eerste beelden, die we uiteraard direct met je zullen delen zodra ze opduiken.

