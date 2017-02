Het regent tweelingen in 2017: Nu ook Amal Clooney zwanger

2017 lijkt het jaar van de tweelingen te zijn, of toch althans in showbizzland. Beyoncé maakte een week geleden bekend in verwachting te zijn van twee baby’s en ook Madonna zou binnenkort twee meisjes verwelkomen in haar gezin. En wat blijkt nu, ook George Clooney en zijn vrouw Amal verwachten een tweeling.

Het lijkt er sterk op dat Hollywood-hottie George Clooney en zijn vrouw Amal Alamuddin dit jaar voor het eerst ouders worden. Er doen al maanden enkele geruchten de ronde dat de acteur en de juriste in verwachting zouden zijn, maar iedereen hield zijn lippen stijf op elkaar. Tot nu, want een vriend van het koppel bevestigde zonet tegenover het Franse persbureau AFP dat George Clooney wel degelijk vader wordt van een tweeling.

Geslacht

De bron wilde echter anoniem blijven en zou geen details gegeven hebben over het geslacht van de baby’s en wanneer de tweeling het levenslicht zou zien. De geruchten tipten op een jongen en een meisje, maar dit is helemaal niet zeker natuurlijk. Het zouden de eerste kindjes zijn voor de 55-jarige George en zijn 39-jarige vrouw, die volgens de bron met behulp van IVF gecreëerd zijn. Het koppel gaf elkaar het ja-woord in 2014 in Venetië, maar tot nu toe bleven ze kinderloos.

