10 redenen waarom Meghan Markle wél ontzettend leuk is

Dat de Britse pers het op Meghan Markle gemunt heeft, valt niet meer te ontkennen. Het lijkt wel alsof er een cycloon aan geruchten is ontstaan rond de hertogin van Sussex en ze blijft allesbehalve gespaard.

Als we al die roddels mogen geloven is de arme vrouw zelfs verantwoordelijk voor de haaruitval van prins Harry. Wij vinden Meghan Markle wél leuk. Lees hier waarom.

1. Lady Boss

Het lijkt wel alsof iedereen vergeet dat Meghan een enorm succesvolle actrice was voordat ze met Harry trouwde. Na haar rollen in ‘90210’ en de film ‘A Lot Like Love’ kreeg ze in 2011 een van de hoofdrollen in de alom bekende serie ‘Suits’. Met de rol van Rachel Zane, die ze gedurende 7 seizoenen vertolkte, brak Meghan echt door. Daarnaast startte de hertogin ook haar eigen lifestyle website The Tig, die er echter ook aan moest geloven toen ze in het huwelijksbootje stapte met Harry. Een selfmade woman!

2. Activiste

Meghan zet zich al van jongs af aan in voor vrouwenrechten en is een officiële vertegenwoordigster voor Women’s Political Participation & Leadership Programme van de VN. Ze geeft regelmatig speeches waarin ze steeds de nadruk legt op de benadeling van vrouwen over de hele wereld. Markle was amper elf toen ze een brief schreef naar Hillary Clinton over een reclame die ze vrouwonvriendelijk vond. Niet veel later werd de reclame aangepast.

3. Liefdevol

De ‘Suits’-actrice moet wel écht dol zijn op Harry. Ze gaf niet alleen haar carrière voor hem op, maar ook haar privacy en eigenlijk haar hele leven. Dat ze enkel met de prins in het huwelijksbootje stapte voor de royal title lijkt ons wel heel erg sterk. Meghans carrière zat in volle vaart toen ze Harry ontmoette, dus een manier om hogerop te komen was het zeker niet.

4. Stijlvol

Hoewel er regelmatig commentaar komt op Meghans outfits omdat ze ‘niet Brits genoeg’ of ‘niet fatsoenlijk genoeg’ zijn, vinden wij haar een absoluut stijlicoon. Nét omdat ze af en toe buiten de koninklijke lijntjes durft te kleuren is ze zo interessant. En duidelijk ook heel inspirerend voor anderen. Haar iconische jas van Line The Lable was zo populair nadat zij ermee verschenen was, dat de site van LTL crashte.

5. Dedicated

Naast haar inzet voor vrouwenrechten, probeert Meghan Markle ook zoveel mogelijk aandacht te besteden aan vrouwen en kinderen in benarde situaties. Zo steunt ze bijvoorbeeld ‘Together: Our Community Cookbook’, een kookboek vol recepten van vrouwen die slachtoffer waren bij de brand in de Grenfell toren. De opbrengst van dat boek gaat integraal naar The Hubb Community Kitchen, een plek die door een van de slachtoffers werd opgericht waar iedereen kon samenkomen om te koken en te eten.

6. Bescheiden

Ondanks het feit dat Markle als actrice ook veel aandacht van de media kreeg, bleef ze toch overweldigd door de belangstelling die zijzelf en de royal wedding trokken. Geen giga-hoeden of opvallende juwelen voor de Dutchesse of Sussex. Nee, Meghan houdt het plain and simple.

7. Family First

In tegenstelling tot het hobbelige parcours dat Thomas Markle en zijn dochter recent aflegden in de media, heeft Meghan wel een hele goede band met haar moeder; Doria Ragland. De twee zijn heel hecht, zeker nadat haar ouders uit elkaar gingen toen Meghan zes was. Sindsdien heeft ze steeds bij haar moeder gewoond. Doria’s bijnaam voor Meghan is dan ook het méga schattige ‘flower’.

8. Uniek

Sinds de dood van Lady Di, smeekte het Britse volk om wat verandering, wat afwisseling, om de unieke en eenvoudige manier die hun geliefde prinses Diana had. Het lijkt wel alsof prins Harry, die altijd heel erg heeft opgekeken naar zijn moeder, het daar volledig mee eens was. Meghan is de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die tot de Britse koninklijke familie trad. Daar bovenop had ze ook geen koninklijke titel of iets dat haar een ‘geschikte’ bruid voor een prins maakte. En die simpele doch unieke charme werd warm onthaald bij het volk.

9. Mama-materiaal

Het is hartverwarmend om te zien hoe enthousiast het koninklijke koppel is over hun eerste kindje. Sinds het nieuws officieel aan de wereld werd medegedeeld zijn de twee niet meer te houden. Meghan straalt in elke outfit waarin haar baby bump heel duidelijk te zien is en ook prins Harry is echt té cute. De hartverwarmende blikken die hij naar zijn vrouw en toekomstig kindje werpt gaan door merg en been. Dat de hertog en hertogin van Sussex goede ouders zullen zijn, staat voor ons vast.

10. Geduldig

Na alles wat de media over haar van de daken heeft geschreeuwd, blijft de voormalig actrice er toch behoorlijk rustig onder. Probeer maar eens je geduld te bewaren als hoogzwangere vrouw met de ogen van de halve wereld op je gericht. Oké, ze moét waarschijnlijk wel kalm blijven aangezien ze nu lid is van de koninklijke familie, maar dat is toch niet vanzelfsprekend. Hoe Markle het hoofd koel houdt in het oog van de mediastorm is bewonderenswaardig. En dat mag ook eens gezegd worden!

