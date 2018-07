Bizar: je raadt nooit waarom Ryan Gosling de hoofdrol kreeg in ‘The Notebook’

We kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar blijkbaar wilde geen enkele acteur de rol van Noah Calhoun uit ‘The Notebook’ voor zijn rekening nemen. Dat blijkt dan ook de enige reden te zijn dat de destijds nog onbekende Ryan Gosling zijn doorbraakrol in de wacht sleepte.

Wanneer hij erop terugkijkt, vindt Nicholas Sparks het best grappig dat niemand Noah wilde spelen. ‘We hebben het heel moeilijk gehad om een acteur te vinden voor die rol’, onthult de auteur in een interview met IMDb Asks.

Noah was te saai

Dat komt volgens de populaire romanschrijver door de saaie verhaallijn van het personage. ‘Het is een man die verliefd wordt… en dan heel lang niets doet. Hij wacht gewoon en wanneer de vrouw van zijn dromen weer in zijn leven komt opdagen is hij nog altijd verliefd op haar. En tegen het einde van het verhaal… is hij nog altijd verliefd op haar. Dus waar is het verhaal dan?’ vertelt hij kritisch over het personage dat hij zélf bedacht heeft. ‘Gelukkig slaagde Ryan Gosling erin om dat verhaal tot leven te brengen’, besluit Sparks opgelucht.

Gelukkig ook voor ons, want ‘The Notebook’ was het begin van onze levenslange obsessie met de intussen 37-jarige acteur. En laten we vooral niet vergeten dat de populaire romcom zo’n veertien jaar geleden ook de volgende legendarische kus opleverde tussen Gosling en zijn toenmalige tegenspeelster/vriendin Rachel McAdams (39).

