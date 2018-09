Om deze reden werd koningin Máxima van een terras gestuurd

Zelfs als koningin word je niet altijd herkend en kun je zelfs weggestuurd worden. Dat overkwam Máxima toen ze een rustig een ijsje zat te eten.

Lees ook: Willem-Alexander en Máxima last van verlaten nest

Met haar dochters Amalia, Alexia en Ariane zat ze in Wassenaar te smullen van schepijs van ijssalon Luciano. Ze dacht op hun terras te zitten, maar bleek zich op het deel van horecazaak MeGusta! te bevinden. Een medewerker stapte op haar af, zonder een idee te hebben wie ze voor zich had om haar te vertellen dat het niet de bedoeling was dat ze haar ijsje op hun terras at.

Excuses

Máxima bood haar verontschuldigingen aan en ging elders zitten met haar dochters. Pas later hoorde de medewerker van haar collega’s wie ze weg had gestuurd. Toch vindt de bedrijfsleidster het wel terecht: ‘Tja, als je mevrouw De Vries wegstuurt, omdat ze op ons terras geen ijsje mag eten, waarom zou je mevrouw van Oranje dan wel laten zitten?’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD.nl | Beeld: ANP