Dit is de échte reden dat Beau Humberto niet mocht opvolgen

Voormalig televisiebaas Erland Galjaard geeft in een interview met Ruud de Wild eindelijk antwoord op een aantal prangende vragen die de gemoederen al een tijdje bezig houden. Waarom moest Humberto Tan weg bij RTL Late Night? Waarom volgde Beau van Erven Dorens Humberto niet op? En waarom kwam hij met Twan Huys als opvolger?

Lees ook

Humberto Tan open over vermeende affaire met Dionne Stax in ‘Waar is de Mol?’

De druppel

Ruud de Wild vroeg Erland Galjaard het hemd van het lijf in zijn dertig minuten durende podcast: ’30 minuten Rauw’. Om maar direct met de deur in huis te vallen, vraagt Ruud de Wild waarom Humberto Tan moest worden vervangen. Erland vertelt dat de dalende kijkcijfers en de affaire met Dionne Stax een grote rol hebben gespeeld. Zijn kreukvrije imago als familieman liep een flinke deuk op. Zeker toen de vrouw van Humberto, Ineke Geenen, hem de deur wees.

Gemakzucht

De voormalige RTL-baas moest toen een knoop doorhakken. “Iets met Humberto beginnen was een grote gok. Niemand zag dat eerst zitten. Het ging uiteindelijk mis bij het feit dat er na vier jaar bij de redactie en zender een soort gemakzucht insloop en tegelijkertijd aan de andere kant [bij Pauw, Jinek en De Wereld Draait Door, red.] de messen geslepen werden.” Aldus Erland tegen Ruud.

Privésituatie

Erland geeft verder in het interview aan dat het Huberto’s recht was om niet met hem over zijn privésituatie te praten. Toch laat hij ook weten dat hij vond dat de uitzendingen al een tijdje niet goed liepen. Dit was ook al het geval voordat Dionne in beeld kwam. Erland vertelde zijn vriend Humberto dat hij harder zijn best moest doen. Hij gaf hem advies om harder te lopen, eerder op de redactie te zijn en met redacteuren te praten. Dat de volgende fase voor RTL Late Night was aangebroken. Het duurde vervolgens nog een hele tijd voordat ik ingegrepen heb.

Opvolger Humberto Tan

Nadat Humberto – tegen zijn zin in – zijn vertrek aangekondigde in de show, ging iedereen er blind vanuit dat Beau van Erven Dorens zijn opvolger zou worden. Maar Erland kwam opeens met Twan Huys op de proppen. “Dat was een hele duidelijke afweging”, vertelt Erland tegen Ruud. “Ik vond dat Beau zijn waarde had bij RTL Boulevard, waar hij de beste presentator is en het programma weer een frisse wind heeft gegeven na het vertrek van Winston Gerschtanowitz en Albert Verlinde.”

Een vondst

Zijn keuze pakte helaas minder goed uit als gehoopt. “Eerst dachten mensen ‘dit is een vondst'”, vertelt hij tegen Ruud. Toen hij Twam aannam, had hij College Tour als uitgangspunt genomen. Dat was de Twan die hij wilde zien. Niet de Twan van Nieuwsuur. Erland: “Ik zie nu Huys die Nieuwsuur doet, aan een tafel. Dat had ik nooit gedaan.”

‘Ik hoop dat Twan overleeft’

Als laatst geeft Erland nog in het gesprek met Ruud aan aan dat hij RTL heeft aangeboden om te helpen. Maar dat hij daar niet is uitgekomen met de televisiezender. Erland hoopt dat Twan de storm overleeft en dat hij niet bang wordt van alle negativiteit. “Naar de minder luchtige en meer journalistieke vorm van RTL Late Night moet nog gezocht worden, net als ook Jinek en van Nieuwkerk ooit naar hun vorm hebben moeten zoeken”, aldus Erland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: Hollandse Hoogte