Rechtszaak Patricia Paay achter gesloten deuren

De rechter heeft vanmiddag besloten dat de rechtszaak van Patricia Paay tegen haar voormalig zakenpartner Maarten Oostvogel achter gesloten deuren plaats zal vinden. Maandagochtend om 11:00 uur zal de rechtszaak plaatsvinden te Haarlem, zo meldt het AD.

Financiële kwestie

La Paay spande de rechtszaak tegen haar voormalig zakenpartner aan, omdat ze beweert nog geld van hem te krijgen. In samenwerking met Oostvogel bracht ze een aantal jaren geleden een pantylijn uit, en de financiën zouden niet goed zijn afgehandeld.

Expliciete beelden

De zaak loopt al langer, maar was door de ophef rondom het uitlekken van de video met expliciete beelden van Patricia Paay en haar ex even op een laag pitje komen te staan. Patricia Paay vermoedt dat Oostvogel iets te maken heeft met het uitlekken en/of verspreiden van de beelden, maar dit ontkent haar voormalig zakenpartner.

De rechter heeft na haar aanvraag om de rechtszaak achter gesloten deuren te behandelen, in het gelijk gesteld. Patricia Paay wil graag privacy na alle commotie rondom het uitlekken van de video’s.

Bron: RTL

