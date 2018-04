Rechter geeft Gordon gelijk: ‘Gordon en Kevin hadden relatie’

Gordon heeft de zaak tegen zijn ex Kevin B. gewonnen. De rechter stelde vast dat Gordon wel degelijk “een affectieve en seksuele relatie” had met de arts in opleiding uit Almere.

‘Duizenden WhatsApp-berichten

Kevin mag zijn relatie met de entertainer niet meer ontkennen. De voorzieningenrechter van de rechtbank in Lelystad baseerde zich op “duizenden WhatsApp-berichten” tussen de twee. Gezien de hoeveelheid en de inhoud van de berichten is volgens de rechter “niet vol te houden” dat er geen sprake was van een relatie.

Dwangsom

Het contactverbod dat Kevin eiste, komt er niet. De entertainer nam na 3 maart geen contact meer op met de arts in opleiding en verklaarde twee weken geleden in de rechtbank dat hij geen contact meer zal zoeken met Kevin. Dat vindt de rechter voldoende. Ook de rectificatie waar Gordon om vroeg, komt er niet. Die is “niet meer nodig”. Wel bepaalde de rechter dat Kevin zijn relatie met Gordon niet meer mag ontkennen. Doet hij dat wel, dan moet hij een dwangsom van 5000 euro betalen.

Stalkgedrag

Kevin spande het kort geding aan en eiste aanvankelijk dat alle verwijzingen naar hem van Gordons social media verdwenen. De entertainer haalde al snel alle posts over Kevin weg en daarmee leek de zaak van de baan. Maar de arts in opleiding beweerde dat Gordon hem stalkte en stapte toch naar de rechter in de hoop dat de entertainer een contactverbod kreeg. Gordon eiste op zijn beurt een rectificatie, omwille van zijn reputatie.

‘Dubbelleven’

Gordon stelde Kevin in februari voor als de man van zijn leven. Al snel bleek dat de entertainer niet de enige was die dacht een relatie te hebben met de arts in opleiding uit Almere. Na het ontdekken van het dubbelleven voelde zich enorm bedrogen. In een emotionele bui “sloeg hij Kevin en zwaaide hij met een mes“. De entertainer wilde tekst en uitleg, maar de Almeerder verbrak alle contact. Daarom nam Gordon ook contact op met vrienden en familie van Kevin.

Opluchting

Gordon is blij dat de rechter hem in het gelijk heeft gesteld. “Ik ben blij dat hiermee de leugens die B. over onze relatie heeft verspreid publiekelijk worden rechtgezet. Het is zo pijnlijk geweest om als leugenaar te worden afgeschilderd, terwijl we een geweldige liefdevolle relatie hebben gehad.”

Beeld: Hollandse Hoogte