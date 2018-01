Really?! Déze man verstoot Michiel Huisman van troon als ‘knapste man ter wereld’

Vorig jaar werd ‘onze’ Michiel Huisman (36) door het door miljoenen gevolgde videoplatform TC Candler verkozen tot knapste man ter wereld. Geheel terecht, als je het ons vraagt. Nu de nieuwe lijst gepresenteerd is, vragen we ons af wat de juryleden bezielde toen ze Michiel inruilden voor deze nieuwe nummer één…

Lees ook

Michiel Huisman bemachtigt hoofdrol in nieuwe Netflix-serie

Tja…

Michiel, die (why?!) zakte naar de 17e plaats, heeft zijn titel moeten afstaan aan de Zuid-Koreaanse zanger Kim Tae-Huyng (22), tieneridool en lid van de boyband Bangtan Boys. De Aziaat stond vorig jaar op plek twee in de lijst. Goed, er zullen een hoop tienermeisjes zijn die smelten bij het zien van de zanger, maar wij kunnen eerlijk gezegd tig andere sterren opnoemen die we knapper vinden dan deze Kim.

Top vijf

Op plek twee in de lijst staat de Amerikaanse acteur Jason Momoa (38), die voornamelijk bekend is van zijn rol als Khal Drogo in Game of Thrones, waar ook Michiel enkele seizoen in schitterde. De op twee na knapste vent is volgens TC Candler acteur Armie Hammer (31), die je misschien voorbij hebt zien komen in de film The Social Network. De Australische James Reid (24), een zanger, acteur én model, en Resident Evil-acteur William Levy (37) maken de top vijf compleet.

Knappe koppen

The Annual Independent Critics List of The 100 Most Handsome Faces van TC Candler verschijnt al 28 jaar. De honderd knappe koppen worden gekozen uit suggesties van miljoenen mensen uit 196 landen door een onafhankelijke jury.

De nieuwe nummer 1:

Een bericht gedeeld door BTS TAEHYUNG – V 🐯 (@btstae) op 29 Dec 2017 om 9:27 (PST)

#2

#3

#4

Me and my boys going up #megamillennials Een bericht gedeeld door James Reid (@james) op 4 Mei 2017 om 3:57 (PDT)

#5