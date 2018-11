Kijktip: Rossana Kluivert helpt honden in nood in mooie nieuwe realityserie

Rossana Kluivert (46), de vrouw van voetbalheld Patrick, is een echte hondenliefhebber die het liefst alle honden in nood te hulp schiet. Een paar jaar geleden kreeg zij het idee om een eigen Dog Rescue Center op te zetten, een plek waar honden worden opgevangen, verzorgd en gesteriliseerd. Zender TLC volgt haar in een nieuwe realityserie, Rossana Kluivert On A Mission, bij het verwezenlijken van die droom op Curaçao. Nieuwsgierig als we zijn, zochten we Rossana op om haar álles over dit geweldige initiatief te vragen.

Eerder dit jaar zijn de opnames van de serie uitgesteld, omdat Rossana opnieuw ziek bleek te zijn: dit keer borstkanker. Hiervoor heeft ze behandelingen gehad. Nadat Rossana voldoende hersteld was, zijn de opnames weer hervat.

Waarom wilde je specifiek op Curaçao in actie komen?

‘Ik help al meer dan tien jaar zwerfhonden in verschillende landen, maar op Curaçao is het probleem met deze dieren extreem groot. Er sterven daar honderden honden per week. Ik zocht op internet naar wie er al helpen op het eiland en kwam toen in contact met een aantal vrijwilligers. Samen met die eilandbewoners help ik nu de honden in nood.’

Wat vinden de bewoners van de vele zwerfhonden?

‘Ze beseffen wel dat de zwerfhonden een probleem vormen, en veel mensen willen wel helpen, maar hebben daar helaas de middelen niet voor..’

Hoe is jouw relatie met de Curaçaoënaren?

‘Ik heb een goede relatie met de bewoners en spreek er veel via sociale media. Soms komen ze met dozen vol honden en puppy’s aan in de hoop dat ik de dieren kan helpen. Ik doe wat ik kan, maar helaas kan ik ze niet allemaal helpen. Er zijn te veel zwerfhonden op het eiland. Veel mensen – zowel vaste bewoners als mensen die Curaçao tijdelijk als thuisbasis hadden – laten hun hond alleen achter op het eiland. Vervolgens wordt het een zwerfhond.’

Heb je zelf ook honden?

‘Ja, ik heb twee honden. Bommel, dat is een Golden Retriever. Wanneer wij een hond tijdelijk in huis nemen, leggen wij hem in de mand van Bommel. Hij zorgt ervoor dat de andere hond zich veilig voelt. En ik heb nog een chihuahua, Hummer. Daarnaast hebben wij een non-stop aanloop van honden. Ik heb er al meer dan 250 in huis gehad. Ik verzorg de honden bij ons thuis en dan zoek ik een baasje voor ze.’

Benieuwd of het Rossana gaat lukken om het Dog Rescue Centre op Curaçao op te zetten? Je gaat het zien in ‘Rosanna Kluivert On A Mission’, dat vanaf 7 november elke woensdag om 20.30 uur te zien is bij TLC.

Wil jij ook straathonden helpen op Curaçao? Dan kun je doneren via: https://www.kluivertdogrescuecenter.com. Alle donaties zijn welkom.

Tekst: Soumaya Benali en Julia de Dood | Beeld: Discovery Networks Benelux, Instagram