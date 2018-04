Van reality- naar dramaserie: soap André Hazes en Monique gaat door ondanks breuk

De realityserie ‘Ik haal alles uit het leven’ van André Hazes gaat gewoon door, ondanks dat zijn relatie met zijn vriendin Monique Westenberg op de klippen is gelopen. Dat laat SBS 6, de zender waarop de show wekelijks te zien is, weten.

Lees ook

André Hazes en Monique ondanks breuk tóch samen op vakantie

‘Unieke’ beelden

In de nieuwe aflevering aankomende woensdag “geven André en Monique openhartig toelichting op hun besluit om niet meer samen te zijn. Zij hebben ervoor gekozen om hier alleen in de docusoap uitspraken over te doen en hopen op vakantie wat tot rust te komen.”

Alles op de buis

De camera’s blijven de 24-jarige volkszanger en zijn zestien jaar oudere vriendin gewoon volgen. “Dus ook de vakantie in Mexico die zij nu hebben, zal in de serie te zien zijn.”

Geen tijd voor gezin

André en Monique lieten zondag weten dat hun relatie voorbij is. Volgens Monique is de breuk, die Story vorige week al voorspelde, vooral te wijten aan het drukke schema van de zanger. “Hij heeft nauwelijks tijd voor zichzelf, laat staan voor zijn gezin. Daarom woont hij nu ergens anders.”

Afgelopen week zat André bij ‘Pauw’ om te praten over het nieuwe seizoen van zijn real life-soap. Bekijk het fragment in onderstaande video:

Beeld: Hollandse Hoogte