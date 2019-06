‘Heel Holland huilt’: vrienden en collega’s reageren op overlijden Martine Bijl

Vanmiddag werd bekend dat zangeres en televisiepersoonlijkheid Martine Bijl afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd is overleden. De gevolgen van de ernstige hersenbloeding die ze vier jaar geleden kreeg werden haar tragisch genoeg fataal. Vrienden en collega’s laten op sociale media weten geschokt te zijn door het nieuws.

Groot verdriet

“Tot ons groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Martine Bijl. Wij zijn Martine dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, en wensen de nabestaanden veel sterkte toe”, schrijft de redactie van Heel Holland Bakt (dat Martine tot aan haar hersenbloeding presenteerde) op Twitter.

De tekst gaat verder onder de tweet(s).

Tot ons groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Martine Bijl. Wij zijn Martine dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, en wensen de nabestaanden veel sterkte toe. pic.twitter.com/M6OaSrBdCW — Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) June 3, 2019

‘Heel Holland huilt’

André van Duin, die haar opvolgde bij het bakprogramma, hoorde vrijdag al dat Martine overleden was. “Heel triest. Maar dat het slecht met haar ging, was duidelijk. We zagen haar de laatste tijd steeds minder, slechts sporadisch hadden we nog contact via een appje of sms.” Ook presentatrice Lucille Werner heeft gereageerd op de dood van haar collega. “Heel Holland huilt”, schrijft ze op Twitter, met daarbij een huil-emoji.

De tekst gaat verder onder de tweet(s).

Rust zacht lieve Martine Bijl. pic.twitter.com/9e0FutvMXY — André van Duin (@Andere_VanDuin) June 3, 2019

Lofzang

Presentator Cornald Maas laat weten altijd een groot bewonderaar van Bijl te zijn geweest: “Zo talentvol, zo witty, zo onderkoeld-geestig, zo muzikaal, zo afkerig van dikdoenerij, met zo’n grote taalvirtuositeit – en in de laatste jaren van haar leven zo niet gelukkig.” Maas kondigt daarnaast aan dat NPO 1 maandagavond een herhaling zal laten zien van een Opium-aflevering over en met Martine Bijl.

De tekst gaat verder onder de tweet(s).

Martine Bijl: zo talentvol, zo witty, zo onderkoeld-geestig, zo muzikaal, zo afkerig van dikdoenerij, met zo’n grote taalvirtuositeit – en in de laatste jaren van haar leven zo niet gelukkig. Ben altijd groot bewonderaar van haar geweest, m’n eerste interview met haar al in 1987 — Cornald Maas (@cornaldm) June 3, 2019

‘Ze laat heel veel moois achter’

Maurice Wijnen noemt haar “de meest briljante en gevatte musicalvertaalster en zóveel meer dan dat”. Cabaretier Guido Weijers noemt haar “nuchter, warm, creatief en vlijmscherp”. “Dank voor alles wat je hebt gemaakt en wie je was”, twittert Weijers. Jochem van Gelder prijst haar “innemendheid en relativerende humor”. “Gelukkig laat ze heel veel moois achter”, reageert Jochem.

De tekst gaat verder onder de tweet(s).

De meest briljante en gevatte musical vertaalster en zóveel meer dan dat alleen is niet meer. Dag lieve Martine. — Maurice Wijnen (@mauricewijnen) June 3, 2019

Martine Bijl. Nuchter, warm, creatief en vlijmscherp. Mooie vrouw. Dank voor alles wat je hebt gemaakt en wie je was. #kleinkunst #cabaret #televisie #theater — Guido Weijers (@guidoweijers) June 3, 2019

De multi getalenteerde Martine Bijl met haar innemendheid en relativerende humor is niet meer. Gelukkig laat ze heel veel moois achter. Sterkte voor de familie en vrienden. 😔 — Jochem van Gelder (@jochemvang) June 3, 2019

Respect

“Het overlijden van Martine Bijl grijpt me aan”, laat ook 50-Plus politicus Henk Krol weten. “Wat een geweldig talent, maar vooral wat een geweldig en betrokken mens. Martine, nog enorm bedankt voor je fenomenale bijdrage aan de Miami Nightmare in 1977. Je leeft verder diep in ons. Respect.”

De tekst gaat verder onder de tweet(s).

Het overlijden van Martine Bijl grijpt me aan. Wat een geweldig talent, maar vooral wat een geweldig en betrokken mens.

Martine nog enorm bedankt voor je fenomenale bijdrage aan de Miami Nightmare in 1977. Je leeft verder diep in ons. Respect. pic.twitter.com/Fgf5D4jPy9 — Henk Krol (@HenkKrol) June 3, 2019

Lees ook

Treurig nieuws: presentatrice Martine Bijl overleden op 71-jarige leeftijd

Mooie jeugdherinneringen

Nico Dijkshoorn noemt het overlijden van Bijl “vreselijk”. “Enorm verdrietig. Prachtig mens, groot schrijfster”, tweet hij. Selma van Dijk bedankt Martine “voor mooie jeugdherinneringen”. “De plaat met oud-Hollandsche kinderliedjes heb ik vroeger grijsgedraaid. En onlangs nog Rinkeldekink gelezen”, schrijft de SBS-presentatrice. Rinkeldekink is het boek dat Martine Bijl schreef over haar hersenbloeding die haar in 2015 trof.

Vreselijk. Martine Bijl overleden. Enorm verdrietig. Prachtig mens, groot schrijfster. — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) June 3, 2019

Martine Bijl overleden. 😔 Dag Martine, dank je wel voor mooie jeugdherinneringen. De plaat met OudHollandsche kinderliedjes heb ik vroeger grijs gedraaid. En onlangs nog "Rinkeldekinkel" gelezen. #mooimens #dagmartine — Selma van Dijk (@SelmaHVNL) June 3, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP