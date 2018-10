Zonder twijfel het grootste nieuws van vandaag (wat? Van het hele jaar!) is zonder twijfel de vanmorgen vroeg bekendgemaakte zwangerschap van Meghan Markle, die komende lente een klein prinsje of prinsesje op de wereld zal zetten. Naast dat velen daar dolblij op hebben gereageerd, zorgde de #RoyalBaby ook voor diverse lollige reacties.

Die grappen – de één nog scherper dan de ander – willen we je natuurlijk niet onthouden. We speurden Twitter af en maakten een heerlijke selectie.

De beste complottheorie die ik in tijden heb gezien. #RoyalBaby pic.twitter.com/VfMiJR5n5y — Roos (@RoosvBx) October 15, 2018

Prinses Meghan Markle verwacht een #royalbaby Dat wordt nachtenlang wakker liggen van de Harry. — Chip Homan (@columniks) October 15, 2018

Us finding out this morning that Meghan Markle is pregnant! #RoyalBaby pic.twitter.com/y3RCpHlH51 — Carter Beauty Cosmetics (@CarterBeautyMC) October 15, 2018

Princess Eugenie: 'Lovely to be centre stage for once. What? Oh you've got to be f-ing joking?'#royalbaby pic.twitter.com/134y3cu0vF — ben turner (@BreakyWakey_Ben) October 15, 2018

Het wordt het voorjaar van de Britse exits, folks. #royalbaby #Brexit — JolandavanHeijningen (@jeeveehaa) October 15, 2018

There’s only one man that can be the Godfather. #Royalbaby pic.twitter.com/uPyKJkkPIa — Ben Sheppard (@BenSheppard) October 15, 2018

Me: I don’t care about Harry and Meghan. Harry and Meghan announce pregnancy. Me:#RoyalBaby pic.twitter.com/wgvABmStXp — D a n i e l l e (@melleinad_) October 15, 2018

Every tabloid editor on hearing about the #RoyalBaby pic.twitter.com/FOjErryjlf — wtf renaissance (@WtfRenaissance) October 15, 2018

Well, now we know what those purple folders were for. #royalbaby https://t.co/JeD9KC0WG0 — Mary Ward (@marywardy) October 15, 2018

When you look into the future and see the #RoyalBaby pic.twitter.com/u3We926R5K — TJF 70 (@FairfieldTracie) October 15, 2018

Bron: Twitter | Beeld: Hollandse Hoogte