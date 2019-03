Hollywood rouwt om overleden Luke Perry, ‘Riverdale’-collega’s in shock

Veel sterren hebben via sociale media hun verdriet gedeeld over het plotseling overlijden van acteur Luke Perry. De ster uit Beverly Hills, 90210, OZ en Riverdale overleed op 52-jarige leeftijd nadat hij een paar dagen terug een beroerte had gekregen.

Verdriet bij Riverdale-collega’s

Luke’s Riverdale-collega’s, met wie hij momenteel middenin de opnames zat van een nieuw seizoen, zijn geschokt door het verlies van hun geliefde castlid. Onder andere Lili Reinhart (Betty Cooper), Mädchen Amick (Alice Cooper) en Marisol Nichols (Hermione Lodge) hebben hun verdriet uitgesproken op Instagram. “Ik heb er geen woorden voor. Misschien komt dat later nog”, schrijft Marisol bij een gebroken hartje en een foto van haar en Luke.

‘Je zal worden gemist’

Molly Ringwald, die in Riverdale zijn ex-vrouw speelt en al decennia met hem bevriend was, laat via Twitter weten “gebroken” te zijn. “Ik ga je zo enorm missen, Luke”, bekent ze. De makers van serie, waarvan de opnames momenteel gestaakt zijn, bedankten Perry ook voor zijn tomeloze inzet. “Je was een vrolijk en energiek mens. Je zal worden gemist, maar je nalatenschap leeft voor altijd”, stellen zij.

90210

Medehoofdrolspeler Ian Ziering, die in Beverly Hills 90210 de rol van Steve speelde, stelt op Twitter “altijd de herinneringen te koesteren die wij de afgelopen dertig jaar samen hebben gedeeld. Moge de reis die jij nu onderneemt verrijkt worden door de grote geesten die voor jou zijn overleden, op dezelfde manier waarop jij het leven voor zoveel mensen op aarde hebt verrijkt.” Ook Joss Whedon, de geestelijk vader van Buffy the Vampire Slayer, reageerde. Perry speelde in de speelfilm die in 1991 over het personage werd gemaakt. “Grappig, loyaal en altijd stijlvol. Hij had nog niet moeten overlijden.”

Bron & beeld: ANP

Dearest Luke,

I will forever bask in the loving memories we've shared over the last thirty years. May your journey forward be enriched by the magnificent souls who have passed before you, just like you have done here, for those you leave behind. — Ian Ziering (@IanZiering) March 4, 2019