Oma Willeke reageert dolgelukkig op komst kleinkind: We zijn zó blij’

Willeke Alberti is dolblij dat ze nog een keer oma wordt. Gisteren werd bekend dat haar zoon Johnny de Mol weer vader wordt. Bij ‘6 Inside’ reageert ze enthousiast op het blijde nieuws.

Verrassing op Moederdag

“We zijn allemaal zo blij. Het is zo leuk voor onze familie”, aldus de zangeres. Willeke werd met het prachtige nieuws verrast op Moederdag, maar hield het nieuws dat ze opnieuw oma wordt nog even geheim.

Klein wondertje

Over of ze al weet wat het wordt, wil Willeke ook niets zeggen. Dat laat ze maar al te graag over aan haar zoon. “Dat zijn allemaal dingen die Johnny en Anouk zelf gaan vertellen.” Oma Alberti kan in ieder geval niet wachten tot het “kleine wondertje” wordt geboren. “Dat is toch het mooiste dat er bestaat.”

Vaart erin

Het is het tweede kind voor Johnny en Anouk, met wie hij afgelopen najaar in het huwelijksbootje stapte. Dat volgt vrij rap op hun eerste: vorig jaar april kregen zij Johnny jr. Anouk heeft al een dochtertje uit een eerdere relatie.

Bron: ANP | Beeld: ANP