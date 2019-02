Rose Bertram reageert op plotseling verlies van vader (44): ‘Ik ben gebroken’

Gisteren werd bekend dat de vader van Rose Bertram op 44-jarige leeftijd plotseling is overleden. Dave Bertram en zijn hond werden dood aangetroffen in een caravan op een camping in Nieuwpoort, koolmonoxidevergiftiging zou hen fataal zijn geworden. Op Instagram heeft het topmodel en de vrouw van profvoetballer Gregory van der Wiel nu voor het eerst gereageerd op dit verschrikkelijke verlies.

Lees ook

Schokkend: vader (44) van topmodel Rose Bertram dood aangetroffen

‘Ik heb zoveel pijn nu’

In een emotioneel bericht op Instagram schrijft ze: “Papa, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik ben diepbedroefd, ik ben mentaal gebroken, ik vind het zo erg dat ik je niet kon helpen. Ik heb zoveel pijn nu, omdat je je nooit kunt voorbereiden op onverwachte dingen. Ik weet dat je zo trots op me was en ik zal nooit de kans krijgen om dat weer van je te horen, maar ik weet dat je het was, en ik zal je trots blijven maken.” Bij het bericht plaatste de Vlaamse schone meerdere foto’s van haar ouders samen en met haar als baby, en beelden van haar vader met haar vorig jaar geboren eigen dochtertje Naleya.

‘Ik ben gebroken’

“Nu ben je weg en er is niets wat ik eraan kan doen, ik ben echt gebroken”, gaat Rose (24) verder. “Je was zo jong, je was als mijn beste vriend. Ik ben wie ik ben vandaag vanwege jou en hoe jij bent als persoon, rust in vrede papa, ik hou van jou, ik kan dit echt niet geloven.”

Al een week niet gezien

Dave en zijn hond zijn gevonden door medebewoners van camping Polderpark I. Ze vertrouwden het niet toen ze constateerden dat ze Dave al een week niet hadden gezien. “Want hij had nog maar een nieuwe puppy gekocht, een Jack Russel. Hij liet het hondje normaal gezien elke dag uit”, vertelt een bewoner van de camping aan Het Laatste Nieuws. Toen ze zagen dat een raam van de caravan zwart zag, besloten ze een kijkje te nemen. De deur bleek niet op slot en binnen troffen ze Dave en de pup aan. Hoe lang Rose’ vader al dood in de caravan lag wordt nog onderzocht, maar mogelijk overleed hij al een week geleden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: ANP