Zo reageren de ouders van Janine (20) op relatie met vader OG3NE-zusjes

Ongeveer een jaar na het overlijden van Isolde – de moeder van de OG3NE-zusjes Lisa (24), Amy (22) en Shelley (22) – heeft Ricardo Vol, vader van de meisjes, opnieuw het liefdesgeluk gevonden. Na de bekendmaking ervan werd hij overspoeld met negatieve reacties, waar hij erg van geschrokken is.

Ricardo kreeg veel kritiek over zich heen omdat Janine een stuk jonger is dan hij; de vader van de OG3NE-meiden is 55, zijn nieuwe vriendin 20. Wat haar ouders vinden van de kersverse relatie van hun dochter? ‘We zijn gelukkig dat ze zo gelukkig is met Rick Vol’, klinkt het. ‘En we trekken ons niets aan van alle negatieve berichten op social media.’

Reactie OG3NE

Ook de dochters van Ricardo hebben onlangs gereageerd op de romance tussen hun vader en Janine. In een statement lieten ze weten enorm blij te zijn.

