Kim Kardashian ondergaat dikwijls enorme makeup-transformaties in verschillende video’s op YouTube. Eerder liet ze zich al eens opmaken door de Nederlandse NikkieTutorials en deze week was het de beurt aan makeup-artist Kandee Johnson. Zij toverde de realityster om tot een heuse Disney-prinses, Aladdin’s Jasmine, één van de favoriete Disney-karakters van haar dochter North. Als ze haar faceTimet om haar het eindresultaat te laten zien, is haar reactie íets anders dan verwacht…

Nét (niet) echt

Hoewel we niet kunnen ontkennen dat de metamorfose ontzettend goed gelukt is (Kim zou zo aan de slag kunnen in Disneyland), heeft North zo haar twijfels over het eindresultaat. Ze gelooft er geen snars van dat Kim, die doet alsof ze Jasmine is en de telefoon van Kim heeft geleend, de echte Disney-prinses is. “Je ziet er niet uit zoals Jasmine. Je bent gewoon Kim. Het is Kim”, aldus de vijfjarige dochter van haar en rapper Kanye West.

‘Wat een teleurstelling’

Als North ook nog eens opmerkt dat haar stem óók al niet klinkt zoals die van Jasmine, geeft ze het op. “Mijn strengste criticus”, zucht ze tegen het einde van de video. Gelukkig voor Kim zijn wij minder kritisch en vinden de metamorfose bijzonder goed geslaagd.

Kim kroop al eerder – tijdens Halloween twee jaar terug – in de huid van Jasmine, toen samen mét North:

Beeld: Still uit video